Aos 99 anos, morador de São José do Calçado recebe vacina da Covid-19

A vacinação para os idosos acima de 90 anos começou na manhã desta sexta-feira (05), em São José do Calçado, no extremo Sul do Espírito Santo. Um dos primeiros imunizados contra a Covid-19 foi o senhor José Ribeiro de Castro, que em agosto completa 100 anos.
Segundo o filho do idoso, Josevane Carvalho Castro, o pai reside no Centro e mora com uma cuidadora, que recebeu a equipe da prefeitura pela manhã (5). O filho, que mora na Grande Vitória, recebeu a foto do pai todo satisfeito sendo vacinado.
“Meu pai ainda é lúcido e muito bem de saúde. Ficou muito feliz em ser vacinado. Ele tem outras duas irmãs, de 92 e 94 anos que também já receberam a vacina”, contou Josevane Carvalho Castro.
Segundo o secretário de saúde, Julierme Costa de Almeida, a vacinação para maiores de 90 anos foi concluída nesta sexta-feira (5) mesmo, com 91 idosos imunizados.