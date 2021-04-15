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Era servidora pública

Aos 27 anos, cantora morre devido à Covid-19 em Rio Novo do Sul

Drielli Costa Contaeffer, que atuava como conselheira tutelar, estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e faleceu na manhã desta quinta-feira (15).  A morte precoce da jovem causou comoção na cidade

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:42
Drielli Costa Contaeffer tinha 27 anos e era conselheira tutelar
Drielli Costa Contaeffer tinha 27 anos e era conselheira tutelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Faleceu na manhã desta quinta-feira (15) a cantora e conselheira tutelar Drielli Costa Contaeffer, de 27 anos. Ela era moradora e servidora pública de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, e morreu vítima de complicações da Covid-19. A morte precoce da jovem causou comoção na cidade.
Aos 27 anos, cantora morre devido à Covid-19 em Rio Novo do Sul
Drielli estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Nos últimos dias, amigos e familiares faziam uma corrente de orações pela recuperação da jovem.
A Prefeitura de Rio Novo do Sul divulgou uma nota nas redes sociais lamentando o falecimento da jovem, que era uma muito conhecida no município. “É com um profundo pesar e consternação que a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul comunica o falecimento de Drielli Contaeffer. Atualmente, ela era uma das valiosas colaboradoras da administração, onde atuava como Conselheira Tutelar”, escreveu o executivo.
A Igreja Adventista de Rio Novo do Sul também prestou solidariedade e apoio à família de Drieli Costa Contaeffer. Ela era membro da Igreja Assembleia de Deus no município e cantava em casamentos e eventos. Na tarde desta quinta-feira, o corpo seria sepultado no cemitério municipal após cortejo em homenagem à servidora pública.

Casos

O município de Rio Novo do Sul contabiliza 1.239 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, destas 17 não resistiram à doença e morreram, segundo o Painel Covid-19 do governo do Estado. O atendimento aos casos no município, segundo a secretária de Saúde, Viviane Hemerly, conta com o Pronto Atendimento Adalberto Gonçalves Pessini. Ela afirmou que até o momento não há falta de oxigênio na unidade.

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