Drielli Costa Contaeffer tinha 27 anos e era conselheira tutelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Covid-19. A morte precoce da jovem causou comoção na cidade. Faleceu na manhã desta quinta-feira (15) a cantora e conselheira tutelar Drielli Costa Contaeffer, de 27 anos. Ela era moradora e servidora pública de Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo , e morreu vítima de complicações da. A morte precoce da jovem causou comoção na cidade.

Your browser does not support the audio element. Aos 27 anos, cantora morre devido à Covid-19 em Rio Novo do Sul

Drielli estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim . Nos últimos dias, amigos e familiares faziam uma corrente de orações pela recuperação da jovem.

A Prefeitura de Rio Novo do Sul divulgou uma nota nas redes sociais lamentando o falecimento da jovem, que era uma muito conhecida no município. “É com um profundo pesar e consternação que a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul comunica o falecimento de Drielli Contaeffer. Atualmente, ela era uma das valiosas colaboradoras da administração, onde atuava como Conselheira Tutelar”, escreveu o executivo.

A Igreja Adventista de Rio Novo do Sul também prestou solidariedade e apoio à família de Drieli Costa Contaeffer. Ela era membro da Igreja Assembleia de Deus no município e cantava em casamentos e eventos. Na tarde desta quinta-feira, o corpo seria sepultado no cemitério municipal após cortejo em homenagem à servidora pública.

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