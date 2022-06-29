Aos 26 anos, cadeirante realiza sonho de subir o Morro do Moreno

Para realizar o desejo, ela contou com a ajuda de familiares e amigos. Além de uma cadeira especial emprestada, que uma vizinha terapeuta conseguiu. "Na subida, para ser sincera, deu um pouco de medo de cair, mas quando você chega e vê aquela vista maravilhosa, compensa todo o esforço", comentou.

"A experiência foi ótima, não só pela vista, mas também pela permissão de Deus deste desejo ser realizado e pelas pessoas que me ajudaram a concretizar esse sonho"

Apesar de esta ter sido a primeira vez dela no Morro do Moreno, Lara já havia se planejado para essa "aventura" outras vezes, mas nunca dava certo. "Sempre chovia e o acesso ficava impossibilitado ou acontecia algo mais grave, mas graças a Deus deu certo agora", comemorou.