Aos 26 anos, cadeirante realiza sonho de subir o Morro do Moreno

Uma manhã especial. Assim foi a do último sábado (26) para Lara Tinelli de Martin — que, aos 26 anos, conseguiu realizar o sonho de subir o Morro do Moreno, em Vila Velha. Sem mobilidade nas pernas desde o nascimento, ela é cadeirante e sempre teve vontade de visitar o cartão postal capixaba, mas, devido às dificuldades, chegou a acreditar que isso nunca seria possível.
Para realizar o desejo, ela contou com a ajuda de familiares e amigos. Além de uma cadeira especial emprestada, que uma vizinha terapeuta conseguiu. "Na subida, para ser sincera, deu um pouco de medo de cair, mas quando você chega e vê aquela vista maravilhosa, compensa todo o esforço", comentou.
"A experiência foi ótima, não só pela vista, mas também pela permissão de Deus deste desejo ser realizado e pelas pessoas que me ajudaram a concretizar esse sonho"
Apesar de esta ter sido a primeira vez dela no Morro do Moreno, Lara já havia se planejado para essa "aventura" outras vezes, mas nunca dava certo. "Sempre chovia e o acesso ficava impossibilitado ou acontecia algo mais grave, mas graças a Deus deu certo agora", comemorou.
O passeio do último sábado (26) teve início no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra, e reuniu dez pessoas, incluindo os pais de Lara. A turma começou a subida por volta das 7h e aproveitou a vista por aproximadamente duas horas, dando início à descida pouco após as 9h.