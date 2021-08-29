Antiga empresa pega fogo e caminhões são retirados às pressas na Serra

Antiga sede de empresa de combustível pega fogo no bairro Manoel Plaza, na Serra Crédito: Gabriela Martins

Localizada ao lado do estacionamento de uma empresa de transporte de combustível e perto de um posto de gasolina, a antiga sede de uma empresa pegou fogo na tarde deste domingo (29). O incêndio atingiu um imóvel abandonado, que fica no bairro Manoel Plaza, no município da Serra

Inicialmente, segundo agentes do Corpo de Bombeiros que atuaram no combate às chamas, houve temor de que pudesse haver uma explosão. No entanto, por causa da distância até os demais empreendimentos da região e por ter se dado em área aberta, o risco foi descartado logo no início do trabalho.

Antiga sede de empresa pega fogo na Serra

De acordo com informações obtidas pela repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o imóvel estava abandonado e quatro caminhões precisaram ser retirados às pressas. Apesar de vazios, os tanques continuam tendo gases combustíveis, o que representava riscos, segundo o sargento Bertolde.

Chefe da guarnição que atuou no local, ele explicou que a quantidade de madeira na casa dificultou a ação dos Bombeiros que, ainda assim, controlaram as chamas em cerca de cinco minutos. "O fogo se espalha muito rápido e é difícil cessá-lo completamente, porque a madeira se reincendeia", disse.

"Atuamos com duas linhas de combate: uma para a casa em si e outra nas laterais para resfriar o estacionamento da empresa de transporte de combustível e o posto de gasolina, que são muito próximos" Sargento Bertolde - Chefe da guarnição do Corpo de Bombeiros

Em um vídeo recebido pela reportagem dá para ver a grande coluna de fumaça escura que saía do imóvel nesta tarde e ter noção da proximidade do incêndio com os caminhões-tanques (veja abaixo). Por volta das 14h, as equipes ainda faziam o trabalho de rescaldo no imóvel.

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Funcionário de um lava-jato, Valter de Jesus contou que esta é a terceira vez que o imóvel pega fogo. "O incêndio foi de repente. Foi uma correria para tirar os carros daqui e os caminhões do estacionamento. Das outras duas vezes, as chamas foram bem menores e o pessoal daqui que combateu", lembrou.

Segundo ele, o espaço é frequentemente ocupado por usuários de drogas. "Eu acho que os incêndios são causados por eles, porque a casa está abandonada e eles estão sempre ali. A polícia até passa, coloca eles para correr, mas depois de um tempo eles sempre acabam voltando", revelou.

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