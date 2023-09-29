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Comemorações

Âncora do ES, Fernanda Queiroz comanda CBN nacional no aniversário da rádio

Neste domingo (1), a rádio completa 32 anos e haverá um rodízio de apresentadores; a jornalista capixaba vai representar o Sudeste e ficar à frente do Jornal da CBN 1ª Edição por uma hora
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

29 set 2023 às 10:10

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 10:10

Fernanda Queiroz. Edição do CBN Vitória comemorativa dos 25 anos da rádio e dos 470 anos de Vitória no hotel Ilha do Boi
Fernanda Queiroz estará à frente do Jornal da CBN 1ª Edição no domingo Crédito: Vitor Jubini
Campeã de audiência no segmento de notícias, a Rádio CBN está completando 32 anos neste domingo, 1° de outubro. Em um dos momentos comemorativos, a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da CBN Vitória, estará à frente da programação nacional. Ela apresentará o Jornal da CBN, das 7 horas às 8 horas, no dia do aniversário.
Além de Fernanda Queiroz, um apresentador de cada região do país dividirá a bancada com os âncoras da rede. O convite para representar o Sudeste veio do coordenador de afiliadas, Luiz Nascimento. "Desafio proposto, convite aceito! Eu estarei neste domingo de aniversário, ao vivo, ajudando a informar os ouvintes de todo o Brasil", ressalta a jornalista capixaba.

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Mesmo com uma longa trajetória no jornalismo, Fernanda não esconde a alegria de participar das comemorações. "É um frio na barriga de tanta emoção! É como se eu estivesse chegando hoje à programação. Mas, ao mesmo tempo, feliz e agradecida pelo reconhecimento do meu trabalho."
Por aqui, continua Fernanda, está há 23 anos como âncora do programa de notícias da manhã sobre o Espírito Santo — o CBN Vitória — e fala com satisfação do trabalho. "Tenho muito orgulho da história que construí no jornalismo, sempre me pautando pela ética, pelo respeito aos meus ouvintes e entrevistados e sempre em defesa do que é melhor para o nosso Espírito Santo", pontua. 
A editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, também comemora. "Ficamos muito felizes com esse convite da CBN para que a nossa âncora Fernanda Queiroz participe de uma transmissão nacional no dia do aniversário da rede. Isso mostra o reconhecimento de todo um trabalho de 27 anos da rádio no Estado. É oportunidade de mostrar um pouco de nosso trabalho também nacionalmente."
CBN terá um apresentador de cada região na programação nacional no domingo, 1° de outubro Crédito: Divulgação/ CBN
Para Elaine Silva, o rádio é um meio de comunicação que continua fundamental para levar informação a toda sociedade, não importa onde o ouvinte esteja: no carro, em casa, acompanhando o noticiário pela internet. Por fim, ela exalta: "Vida longa à CBN!"
Outra ação comemorativa é "A CBN da Minha Vida", quadro que será veiculado durante a programação nacional do mês de outubro. Os ouvintes vão ser convidados a compartilhar áudios, via WhatsApp (11 - 96602-2355), contando notícias marcantes que acompanharam pela CBN.

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