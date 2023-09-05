CBN Vitória é sinônimo de credibilidade em notícias de Norte a Sul do Espírito Santo

Estúdio CBN Vitória Crédito: Vitor Jubini

Dos quase 159 mil ouvintes mensais que acompanham a Rádio CBN, a maioria deles têm algo em comum: todos os dias, a partir das 9h30, seja no trânsito, em casa ou no trabalho, eles acessam a frequência da rádio que toca notícias com o objetivo de ouvir o Programa CBN Vitória. Os dados são do Ibope.*

A pesquisa mostrou ainda que o CBN Vitória é o programa local da CBN mais ouvido pelos capixabas, apontado com bom ou ótimo por 85% da audiência e recomendado por cerca de 80% das pessoas.

De acordo com a apresentadora, âncora e editora executiva do CBN Vitória, Fernanda Queiroz, o estudo evidencia o compromisso em fazer um programa comprometido com o jornalismo, interessante, plural e ágil.

“A cada meia hora temos um repórter da CBN que faz um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Entre essas ‘janelas’, temos blocos de conteúdo local, no qual todos os repórteres, de Norte a Sul do estado, que estão trabalhando no turno da manhã, são acionados. Para ampliar ainda mais a cobertura, contamos também com a contribuição dos repórteres da TV Gazeta e do site A Gazeta por meio da redação integrada da Rede Gazeta”, disse Fernanda.

Um programa que está perto do ouvinte

Além de Fernanda, os jornalistas José Carlos Scheffer e Patrícia Valim também contribuem na apresentação do Programa CBN Vitória, que conta com uma equipe formada por produtores, sonoplastas e editores de áudio.

Nos últimos anos, no entanto, uma figura tornou-se responsável por fazer com que a informação fosse transmitida em tempo real: os ouvintes e também internautas, que acompanham a rádio pelo site e aplicativo da Rádio CBN, e interagem pelas redes sociais, como WhatsApp, Instagram e Twitter.

Programa CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

“A gente não faz mais jornalismo sem a participação permanente da nossa audiência, que, no caso, são os nossos ouvintes e internautas. Hoje eles ajudam a construir o programa. Muitas vezes, já me peguei fazendo uma pergunta para um entrevistado e ele dizer ‘essa resposta eu não tenho, mas quando tiver, vou trazer’, e é a audiência que no minuto seguinte me traz a resposta”, destacou Queiroz.

A apresentadora destacou ainda que grande parte da audiência do programa é formada por pessoas com formação superior, economicamente ativa e que permitem que o CBN Vitória trate-os como parceiros.

“É como se eu tivesse um repórter em cada radiozinho, ou smartphone ou computador que está ligado. Essa interatividade faz com que o programa tenha movimento e a credibilidade que tem hoje”, ressaltou Fernanda.

Diversidade de assuntos

Além de ficar informado sobre tudo que está acontecendo em tempo real, a pesquisa apontou ainda que o ouvinte do programa CBN Vitória gosta de informações relevantes sobre o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Entre os assuntos mais procurados, política, tecnologia, ciência e saúde estão no topo do ranking.

Mas a variedade de temas também merece destaque. Quadros como Economia e Negócios, Mercado Financeiro, CBN e as Dicas do Chef, CBN e a Sua Casa, além de outros que abordam conteúdos sobre direção segura, utilidade pública, questões de família e dicas de viagem também foram lembrados pela audiência.

“Como o programa é longo, ele tem que se fazer interessante. Por isso essa pluralidade de temas, de debates, cada vez mais tentando agilidade. As pessoas estão com cada vez menos tempo para se informar. Eu tenho que trazer movimento para o programa fazendo com o que o assunto não deixe de ser atrativo e interativo. Todos os dias, por exemplo, além de inúmeras rotinas, temos três comentaristas no programa CBN Vitória, que abordam o tema que são especialistas”, disse Fernanda.

“O rádio sempre se renova”

Editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva destacou que o programa CBN Vitória sempre foi inovador, uma característica intrínseca do meio de comunicação ao qual pertence.