Ambulância com recém-nascida fica ilhada no alagamento, em Vila Velha

Uma ambulância que transportava a bebê Vitória, de apenas oito dias de vida, ficou ilhada no alagamento, em Vila Velha, na noite de domingo (07), por volta das 22h30, após as fortes chuvas que atingiram o Estado. O veículo levava a recém-nascida de Colatina para o Hospital Infantil do município canela-verde.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ambulância que fazia o transporte da criança teria ficado ilhada próximo a um canteiro de obras, no bairro Divino Espírito Santo. As equipes de emergência foram acionadas e, através do uso do caminhão de combate a incêndio, conseguiram passar pela enchente, e assim, resgatar e socorrer a criança até o Hospital Infantil de Vila Velha.
Nas redes sociais, os bombeiros publicaram a seguinte mensagem: "não medimos esforços para atender a sociedade capixaba, em qualquer situação! Somando forças podemos mais".
Demandada, para esclarecer os motivos que levaram a bebê a ser transferida e sobre o atual estado de saúde dela, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou nota explicando que "conforme normativas médicas, não divulga informações sobre paciente internado nas unidades hospitalares estaduais. As informações são repassadas exclusivamente para a família."
Atualização
10/03/2021 - 11:42
Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) – que foi demandada para esclarecer os motivos que levaram a bebê a ser transferida e sobre o atual estado de saúde dela – enviou nota explicando que não divulga informações sobre paciente internado nas unidades hospitalares estaduais. A nota foi inserida no texto.