Adolescente morre afogado após salvar amiga em praia do Sul do ES

Jesus Cristian (em destaque) morreu afogado após salvar amiga na praia de Marobá, em Presidente Kennedy Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy | Arquivo Pessoal

A Gazeta, a Um adolescente de 15 anos, identificado como Jesus Cristian de Oliveira Rodrigues, morreu afogado na tarde de domingo (28) após salvar uma amiga que foi arrastada pela correnteza na praia de Marobá, em Presidente Kennedy , litoral Sul do Espírito Santo. Procurada por, a Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela delegacia do município.

Em entrevista à reportagem, a tia do adolescente, a empresária Gleide Rodrigues, disse que tudo aconteceu por volta das 16 horas de domingo (28), enquanto Jesus Cristian jogava futebol com dois amigos e duas colegas dele brincavam na água. Em certo momento, conta Gleide, as duas amigas do garoto foram arrastadas pela correnteza no mar para um buraco, fazendo com que Jesus Cristian e um dos amigos com quem jogava futebol fossem ajudá-las.

"Um amigo conseguiu retirar uma dessas meninas, mas a outra caiu em um buraco mais fundo. Jesus disse que iria lá para buscá-la, porque ela não iria conseguir sair sozinha. Mas o amigo disse para ele não ir. Os amigos conseguiram ver meu sobrinho jogando a menina para cima, mas ele já estava com a boca cheia d'água e roxo. Havia poucas pessoas na praia naquele momento", relata Gleide.

"Ele queria salvar a menina"

Assim que o adolescente sumiu na água, a família de Jesus Cristian, que tem um restaurante na praia de Marobá, foi chamada. Ainda de acordo com a tia dele, tudo aconteceu muito rápido até o corpo ser avistado minutos depois na areia da praia.

"Eu de imediato liguei para a polícia, enquanto outros ligavam para Samu Corpo de Bombeiros . A intenção dele era salvar a menina. Isso tudo aconteceu depois do almoço. Ele costumava descer para brincar com os amigos nesse horário. Ninguém sabe mensurar o tamanho da perda", destaca Gleide.

Jesus Cristian tinha cinco irmãos. O adolescente perdeu a mãe há três anos e morava com o pai e a tia em Presidente Kennedy

"Era como se ele tivesse pouco tempo para viver com a gente. Ele vivia um dia de cada vez. Hoje nós entendemos. Vemos vídeos e até o nome dele. Ele era um menino extraordinário, muito querido... Teve atitude de herói", disse Gleide.