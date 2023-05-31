Motorista sobrevive após carreta capotar e cair em ribanceira no Sul do ES

Carreta ficou destruída após capotar e cair em ribanceira em Cachoeiro Crédito: Alice Sousa

O veículo, de acordo com a apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, estava carregado de pó de pedra. Pessoas no local do acidente disseram à reportagem que a carreta perdeu o controle no momento da descida.

O motorista bateu na mureta de proteção da pista e a carreta capotou uma ribanceira. A imagem assustou quem estavam na região e a carga ficou espalhada.

Carga de pó de pedra levada pela carreta ficou espalhada na pista Crédito: Alice Sousa

Segundo informações da Polícia Militar , via Ciodes, uma equipe foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros informou ter enviado uma equipe, que realizou a remoção de uma vítima. do sexo masculino, que estava presa às ferragens. O homem foi deixado aos cuidados da equipe do Samu, presente ao local.