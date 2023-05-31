Suspeito de estuprar enteada de 16 anos em Mimoso do Sul é preso

Caso foi denunciado em abril na delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Beto Barbosa

. A menina era abusada desde os 10 anos e tem uma filha, fruto da violência sexual. Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 16 anos, em Mimoso do Sul A menina era abusada desde os 10 anos e tem uma filha, fruto da violência sexual.

Segundo o delegado titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, Daniel Correia Sousa, a tia da adolescente denunciou o caso à Polícia Civil em abril deste ano.

"No dia 26 de abril, foi registrado um boletim de ocorrência no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Mimoso do Sul referente a um possível estupro de uma adolescente de 16 anos. Segundo a comunicante, tia da adolescente, a vítima sofria abusos sexuais desde os 10 anos de idade pelo padrasto. E esta adolescente tem uma filha, atualmente com 1 ano e 3 meses, fruto do abuso" Daniel Correia Sousa - Delegado de Mimoso do Sul

Segundo informações colhidas durante os depoimentos, a mãe da adolescente tinha ciência da situação e só não denunciou porque era ameaçada pelo investigado. Por essa razão, ela não responderá pela suposta omissão. Foi solicitada uma medida protetiva durante o registro da ocorrência, para garantir o afastamento do agressor.

De acordo com o delegado Daniel Correia Sousa, um dia depois do depoimento da mãe da vítima, no dia 27 de abril, o suspeito compareceu à Delegacia de Mimoso do Sul, espontaneamente, e confessou ter mantido relações sexuais com a adolescente, assumindo a paternidade da criança.

“Em relação a outra irmã, a adolescente vai passar por depoimento especial no mês junho para que seja apurada a situação. Atualmente, não existe nenhuma acusação concreta sobre ela, apenas uma suspeita, mas o acusado negou ter cometido qualquer abuso”, relata o delegado.

Na segunda-feira (29), após tomar conhecimento que havia um mandado de prisão contra ele, o suspeito teria feito contato com a equipe com a intenção de se entregar, alegando que estava sendo ameaçado por conta do crime. De acordo com a polícia, ocorreu, então, o cumprimento do mandado de prisão preventiva, às margens da BR 101, próximo à localidade conhecida como Shangri-lá, em Cachoeiro de Itapemirim.