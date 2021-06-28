Acidente entre ônibus e motocicleta deixa duas pessoas feridas na Serra

Um homem e uma mulher ficaram feridos após se envolverem em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus do Sistema Transcol no início da noite deste domingo, em Novo Horizonte, na Serra.
Segundo informações da TV Gazeta, o casal seguia de moto pela Avenida Brasil quando tentou cortar o ônibus na faixa da direita, próximo à calçada, mas acabaram batendo na lateral do veículo. O homem foi jogado na calçada com o impacto, e foi socorrido pelo Samu. A mulher ficou presa embaixo do pneu dianteiro do ônibus por mais de meia hora, tendo sido resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros.
Segundo informações da Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, as duas vítimas estavam conscientes no momento do socorro e foram levadas pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
O ônibus envolvido no acidente é da linha 884 (Bicanga/ T. Laranjeira). O motorista não quis gravar entrevista, mas contou que 14 passageiros estavam no coletivo. Nenhum deles ficou ferido.