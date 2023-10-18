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Treinamento para a ONU

Ação da Marinha oferece vacinação e atendimentos médicos no Sul do ES

Iniciativas gratuitas começaram nesta quarta-feira (18) e vão até o próximo sábado (21), em Itapemirim e Marataízes
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 out 2023 às 20:24

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 20:24

Equipes da Marinha do Brasil (MB) oferecem, entre esta quarta-feira (18) e o próximo sábado (21), diversos serviços nos municípios de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Estado. A Ação Cívico-Social (ACISO) faz parte de um treinamento para a Organização das Nações Unidas (ONU) e contam com palestras, atendimento médico-odontológico, vacinação, barbearia, além de apresentação de banda e cães de guerra.
Em Marataízes, as ações acontecem no Palácio das Águias, na Praça do Pontal, enquanto em Itapemirim, elas são realizadas no Ginásio Municipal Rennan Alves Gois, em Vila do Itapemirim. As atividades acontecem diariamente de 8h às 15 horas.
Para além das ações sociais, o treinamento da Marinha do Brasil em Itaoca foi iniciado na última segunda-feira (16). Ao todo, mais de 700 militares participam dos exercícios voltados para as Operações de Paz, com simulações com o objetivo de manter o grau de prontidão das capacidades da Marinha contidas no Sistema de Prontidão das Capacidades para a Manutenção da Paz da ONU (UNPCRS)
De acordo com informações divulgadas pela Marinha do Brasil, a região de Itaoca, no Sul do Estado, oferece condições para o treinamento militar, já que uma das principais características é o ambiente multidomínio - terra, mar e ar - que permite a integração de todos os meios durante os exercícios. “Além disso, a mistura do campo com a cidade facilita a simulação em cenários variados, que tornam o treinamento mais eficiente”, informaram.
Ações sociais em Itapemirim
Atendimento médico (Clínica geral), Atendimento médico (Ginecologista), Atendimento Odontológico, Agendamentos com a AMA, Vacinação, Testes rápidos (CTA), Triagem (enfermagem), Vacinação antirrábica (cães e gatos), Campanha Outubro Rosa, Palestras (Como ingressar na Marinha do Brasil); Palestras (Primeiros socorros); Corte de Cabelo; Capelania; Mostruários de meios operativos do Corpo de Fuzileiros Navais; Apresentações da Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Navais; Apresentação com cães;
Ações em Marataízes
Atendimento médico-odontológico; Pediatria; Dermatologia; Vacinação de Influenza, Serviço Social; Vacinação; Palestras; Barbearia; Capelania; Brinquedos; Apresentação de bandas.

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