Abstinência sexual funciona como política para prevenir gravidez precoce? Especialistas explicam

A Câmara Municipal de Vitória aprovou, nesta terça-feira (9), um projeto de lei que instituiu o programa "Eu Escolhi Esperar" para prevenir a gravidez precoce na Capital. Como o próprio nome indica, a proposta tem como principal objetivo incentivar a abstinência sexual.
O texto aprovado é de autoria do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD). Nove vereadores votaram a favor e duas vereadoras votaram contra o projeto.
O programa foi inspirado no movimento "Eu Escolhi Esperar", do pastor Nelson Júnior. Ele prega que as pessoas devam esperar até o casamento para fazer sexo. Mas será que isso funciona enquanto política pública? A Gazeta ouviu especialistas da área de Saúde para analisar o tema. Confira no vídeo acima.