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  • Abstinência sexual funciona como política para prevenir gravidez precoce? Especialistas explicam
"Eu Escolhi Esperar"

Abstinência sexual funciona como política para prevenir gravidez precoce? Especialistas explicam

Projeto de lei aprovado pela Câmara de Vitória institui o programa "Eu Escolhi Esperar" como forma de prevenção à gravidez precoce. Veja no vídeo o que dizem especialistas da área de Saúde
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

14 nov 2021 às 11:20

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 11:20

Câmara Municipal de Vitória aprovou, nesta terça-feira (9), um projeto de lei que instituiu o programa "Eu Escolhi Esperar" para prevenir a gravidez precoce na Capital. Como o próprio nome indica, a proposta tem como principal objetivo incentivar a abstinência sexual.
O texto aprovado é de autoria do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD). Nove vereadores votaram a favor e duas vereadoras votaram contra o projeto. 
O programa foi inspirado no movimento "Eu Escolhi Esperar", do pastor Nelson Júnior. Ele prega que as pessoas devam esperar até o casamento para fazer sexo. Mas será que isso funciona enquanto política pública? A Gazeta ouviu especialistas da área de Saúde para analisar o tema. Confira no vídeo acima.

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