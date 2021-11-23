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Até sexta (26)

Abra portas e janelas: fumacê vai passar por 29 bairros de Cariacica

Prefeitura orienta que imóveis sejam abertos para a entrada do produto, mas crianças e idosos propensos a asma e alergia devem se protejam do inseticida
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

23 nov 2021 às 18:10

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 18:10

Prefeitura de Cariacica divulgou nesta semana o cronograma  do carro de fumacê. Desta terça (23) até sexta-feira (26), 29 bairros do município serão contemplados. O veículo com inseticida, que já passou em outras nove regiões da cidade na segunda-feira (22), é usado para o controle do mosquito aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma do fumacê segue os critérios epidemiológicos de cada região e as notificações das doenças na cidade. A pasta informou que há um intervalo de tempo para a disseminação do inseticida no mesmo local para que todos os bairros sejam contemplados. A cada semana, é divulgado uma lista de bairros que serão contemplados.
Bairros de Cariacica irão receber carro fumacê ao longo dessa semana Crédito: Sivulgação | Prefeitura de Cariacica

RECOMENDAÇÕES

Durante o percurso do carro com o inseticida, a Coordenação de Vigilância Ambiental e Controle Animal de Cariacica recomenda que os moradores abram as portas e janelas para que a "nuvem" com o fumacê entre no interior dos imóveis.
O órgão orienta ainda que crianças e idosos propensos a asma e alergia se protejam do produto. Além disso, é ideal cobrir aquários, gaiolas, bebedouros e alimentos, para evitar o contato de animais com o inseticida. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FUMACÊ NOS BAIRROS:

Terça-feira (23): Caçaroca, Vista Linda, Jardim Botânico, Castelo Branco, Santa Paula, Bela Vista, Jardim Campo Grande e Padre Gabriel.
Quarta-feira (24): Vila Palestina, Campo Grande, São Geraldo I, Itanguá, Nova Brasília, Valverde, Vista Dourada e Novo Horizonte.
Quinta-feira (25): Aparecida, Porto de Santana, Presidente Médici, Nova Rosa da Penha , Nova Esperança e Vila Progresso.
Sexta-feira (26): Porto de Cariacica, São João Batista, Santa Luzia, Bubu, Campo Verde, Planeta, Santo Antônio e Cangaíba.

CASOS DE DENGUE EM CARIACICA

Alguns dos bairros que estão no cronograma do fumacê nesta semana registraram notificações de dengue nos últimos dias. Veja abaixo quais são:
  • Castelo Branco – 16 casos 
  • Jardim Botânico – 14 casos 
  • Santa Bárbara – 12 casos
  • Nova Rosa da Penha – 11 casos

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