Abra portas e janelas: fumacê vai passar por 29 bairros de Cariacica

aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Cariacica divulgou nesta semana o cronograma do carro de fumacê. Desta terça (23) até sexta-feira (26), 29 bairros do município serão contemplados. O veículo com inseticida, que já passou em outras nove regiões da cidade na segunda-feira (22), é usado para o controle do mosquito, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma do fumacê segue os critérios epidemiológicos de cada região e as notificações das doenças na cidade. A pasta informou que há um intervalo de tempo para a disseminação do inseticida no mesmo local para que todos os bairros sejam contemplados. A cada semana, é divulgado uma lista de bairros que serão contemplados.

Bairros de Cariacica irão receber carro fumacê ao longo dessa semana Crédito: Sivulgação | Prefeitura de Cariacica

RECOMENDAÇÕES

Durante o percurso do carro com o inseticida, a Coordenação de Vigilância Ambiental e Controle Animal de Cariacica recomenda que os moradores abram as portas e janelas para que a "nuvem" com o fumacê entre no interior dos imóveis.

O órgão orienta ainda que crianças e idosos propensos a asma e alergia se protejam do produto. Além disso, é ideal cobrir aquários, gaiolas, bebedouros e alimentos, para evitar o contato de animais com o inseticida.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FUMACÊ NOS BAIRROS:

Terça-feira (23): Caçaroca, Vista Linda, Jardim Botânico, Castelo Branco, Santa Paula, Bela Vista, Jardim Campo Grande e Padre Gabriel.

Quarta-feira (24): Vila Palestina, Campo Grande, São Geraldo I, Itanguá, Nova Brasília, Valverde, Vista Dourada e Novo Horizonte.

Quinta-feira (25): Aparecida, Porto de Santana, Presidente Médici, Nova Rosa da Penha , Nova Esperança e Vila Progresso.

Sexta-feira (26): Porto de Cariacica, São João Batista, Santa Luzia, Bubu, Campo Verde, Planeta, Santo Antônio e Cangaíba.

CASOS DE DENGUE EM CARIACICA

Alguns dos bairros que estão no cronograma do fumacê nesta semana registraram notificações de dengue nos últimos dias. Veja abaixo quais são: