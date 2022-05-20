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Treinamento

A Gazeta participará de programa mundial para acelerar negócios de mídia

Dos 17 países que fazem parte do Meta Global Retention Accelerator, três veículos são brasileiros

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 17:54

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

20 mai 2022 às 17:54
A Gazeta está entre as 30 organizações de mídia que participarão do Global Retention Accelerator, programa de treinamento da Meta (empresa detentora de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp) que vai ajudar veículos de 17 países a consolidarem a receita oriunda de leitores. O projeto é organizado pelo Meta Journalism Project e reúne editores de todo o mundo em um único esforço para compartilhar lições aprendidas, comparar dados e crescer juntos. No Brasil, só três grupos foram selecionados pelo programa.
O anúncio dos veículos de mídia contemplados foi feito na última quarta-feira (18). Entre os brasileiros, além de A Gazeta, estão participando o Jornal do Commercio e Nexo Jornal. O programa tem como proposta realizar workshops com duração de três meses, liderados por veteranos da indústria de notícias para discutir melhores práticas de negócios.
Redação de Jornalismo da Rede Gazeta
Redação de Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Lucas Valadão
De acordo com o gerente do programa de aceleração da Meta, David Grant, o grupo é composto por muitas das equipes mais criativas e comprometidas de organizações de mídia no mundo. "(Elas) estão empenhadas em construir uma base de negócios duradoura para um jornalismo de alta qualidade. Nosso objetivo é que essas equipes cresçam ainda mais rápido e testem novas iniciativas”, acrescentou Grant.

OPORTUNIDADE

O Global Retention Accelerator é organizado em séries de três desafios, cada um com duração de 90 dias. Cada equipe fará uma série de testes ao longo de cada período e, ao final, as equipes vão relatar suas descobertas. O programa se baseia em 5 pilares fundamentais: utilizar abordagem de funil; colocar todos da equipe no "mesmo barco"; focar nas métricas que mais importam e com foco no resultado; adotar uma mentalidade de testar; e aprender e organizar o time usando métodos ágeis e priorização eficaz.
O gerente de Assinaturas da Rede Gazeta, Ronaldo Cruz, destaca que ser selecionado por um programa que reúne empresas de mídia de vários países é um grande ganho para a empresa: "O benchmarking com esses grupos e a interação que ocorre nas sessões nos ajuda entender muitas coisas que podemos melhorar”, aponta.
"Outro ponto, e mais importante, é o foco no assinante e as tarefas que nos comprometemos entregar com o acompanhamento de um coach. Isso faz com que o nosso time, que tem representantes de várias áreas, realize um trabalho utilizando toda a infraestrutura que temos disponível para executar testes e validar ações que podem ajudar no nosso negócio, trabalhando de forma ágil, colaborativa e com muita integração entre as áreas da nossa empresa”, complementa o gerente.
O relatório coletivo do Global Retention Accelerator dará a cada equipe a oportunidade de aprender com os esforços de outras e também fornecerá aos editores fora do programa a chance de aprender com a experiência por meio de estudos de caso publicados. Os editores podem solicitar subsídios de US$ 40 mil após a primeira rodada e aplicarão esses fundos em iniciativas durante o restante do programa.
A analista de processos Caroline Galdino, que também faz parte do time de A Gazeta envolvido na iniciativa, destaca a oportunidade de troca de experiências oferecida pela Meta. "O programa é uma oportunidade gigantesca para sabermos como reter nossos assinantes e podermos enxergar juntos qual a melhor forma de desdobrar estrategicamente, dentro da Rede Gazeta, todo o conhecimento que estamos adquirindo", frisa.
Participam do treinamento países da Ásia, Brasil, França, Alemanha e Estados Unidos.

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