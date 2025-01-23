'A bolha da Inteligência Artificial vai estourar', diz cientista que estreia coluna em A Gazeta

As novidades trazidas pela tecnologia chegam com muitas dúvidas sobre quais são os limites éticos, até onde ela pode ou deve chegar. E as consequências no mercado de trabalho preocupam.

"A gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecendo, o estouro da bolha tem essa vantagem, de separar o joio do trigo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que é urgente é a gente levar legislação, regulamentar isso de uma maneira muito séria, e também implementar um tipo de educação tecnológica. É isso que me motivou a escrever a coluna", explicou o professor.