'A bolha da Inteligência Artificial vai estourar', diz cientista que estreia coluna em A Gazeta

Para marcar a estreia, neste domingo (26), da coluna do professor e cientista da computação Giancarlo Guizzardi, A Gazeta preparou uma entrevista com ele (veja o vídeo acima) sobre avanços, possibilidades e temores que cercam a Inteligência Artificial. "A bolha vai estourar", prevê o especialista.
Giancarlo tem as credenciais para tanto: ele é professor catedrático de Ciência da Computação na Universidade de Twente, na Holanda, onde dirige um departamento de pesquisas em ciência de dados, inteligência artificial e segurança cibernética. Natural de Vitória e formado na Ufes, o professor chegou a ministrar, no ano passado, uma palestra na Nasa, nos Estados Unidos.
As novidades trazidas pela tecnologia chegam com muitas dúvidas sobre quais são os limites éticos, até onde ela pode ou deve chegar. E as consequências no mercado de trabalho preocupam.
"A gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecendo, o estouro da bolha tem essa vantagem, de separar o joio do trigo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que é urgente é a gente levar legislação, regulamentar isso de uma maneira muito séria, e também implementar um tipo de educação tecnológica. É isso que me motivou a escrever a coluna", explicou o professor.
A coluna de Giancarlo Guizzardi será mensal, sempre aos domingos, com estreia neste dia 26 de janeiro.