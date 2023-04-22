150 motoristas recusam bafômetro e são multados por embriaguez em Vitória

Ação da PM abordou mais de 400 condutores na Praia do Canto Crédito: Reprodução | BPTran

Uma blitz da Polícia Militar na região da Praia do Canto , em Vitória , terminou com a autuação de 150 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro por suspeita de embriaguez ao volante, na madrugada deste sábado (22). Segundo a corporação, o número foi um recorde.

Durante a fiscalização, mais de 400 condutores foram abordados. Desses, 270 passaram por testes de alcoolemia, sendo que 150 se negaram a realizar o bafômetro – por suas consequências administrativas, conforme explicou o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), isso indica que os motoristas conduziam o veículo sob efeito de álcool.

"Apesar do sucesso na missão de retirar das ruas, mesmo que momentaneamente, motoristas irresponsáveis, os números também preocupam. Afinal, o que fazer? Mesmo com toda publicidade sobre os riscos, mesmo com as palestras, campanhas educativas, orientações e, é claro, das fiscalizações que acontecem em toda Região Metropolitana da Grande Vitória, o cometimento da temida infração 'álcool e direção' continua a ser recorrente", destacou o Capitão Anthony Costa, da BPTran.