150 motoristas recusam bafômetro e são multados por embriaguez em Vitória

Uma blitz da Polícia Militar na região da Praia do Canto, em Vitória, terminou com a autuação de 150 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro por suspeita de embriaguez ao volante, na madrugada deste sábado (22). Segundo a corporação, o número foi um recorde.
Durante a fiscalização, mais de 400 condutores foram abordados. Desses, 270 passaram por testes de alcoolemia, sendo que 150 se negaram a realizar o bafômetro – por suas consequências administrativas, conforme explicou o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), isso indica que os motoristas conduziam o veículo sob efeito de álcool.
"Apesar do sucesso na missão de retirar das ruas, mesmo que momentaneamente, motoristas irresponsáveis, os números também preocupam. Afinal, o que fazer? Mesmo com toda publicidade sobre os riscos, mesmo com as palestras, campanhas educativas, orientações e, é claro, das fiscalizações que acontecem em toda Região Metropolitana da Grande Vitória, o cometimento da temida infração 'álcool e direção' continua a ser recorrente", destacou o Capitão Anthony Costa, da BPTran.
Além dos casos de embriaguez, os militares também flagraram seis condutores sem habilitação. Ao todo, foram confeccionados 246 autos de infração, para irregularidades como dirigir sem cinto de segurança, transitar em cima da calçada e estar sem o licenciamento do veículo.