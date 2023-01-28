15 maneiras de usar a inteligência artificial em tarefas do dia a dia

A ferramenta disponível em smartphones utiliza IA para identificar erros e indicar a grafia correta das palavras e também é capaz de prever, com base no contexto da mensagem, as palavras que o usuário deseja escrever e fazer sugestões.

Siri (Apple), Alexa (Amazon) e Google Assistente (Google), por exemplo, utilizam processamento de linguagem natural e geradores conduzidos por inteligência artificial para interagir com os usuários e conseguem obedecer comandos, que vão desde fornecer respostas a perguntas sobre o clima, indicar os melhores caminhos no trânsito a tocar música e realizar a leitura de livros em voz alta, por exemplo.