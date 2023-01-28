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Tecnologia

15 maneiras de usar a inteligência artificial em tarefas do dia a dia

Assistentes de voz, como Siri e Alexa, são alguns exemplos; entretanto, as possibilidades vão muito além. Confira algumas alternativas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 jan 2023 às 15:50

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 15:50

Ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas em tarefas diversas, poupando tempo e facilitando rotinas
Ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas em tarefas diversas, poupando tempo e facilitando rotinas Crédito: Pexels
A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas. O que antes parecia uma tecnologia futurista, já pode ser utilizado em tarefas diversas, poupando tempo e facilitando rotinas.
Assistentes de voz, como Siri e Alexa, são alguns exemplos, entretanto, as possibilidades vão muito além. Confira 15 maneiras de usar a inteligência artificial no dia a dia.

01

Corretor automático

A ferramenta disponível em smartphones utiliza IA para identificar erros e indicar a grafia correta das palavras e também é capaz de prever, com base no contexto da mensagem, as palavras que o usuário deseja escrever e fazer sugestões.

02

Assistentes de voz

Siri (Apple), Alexa (Amazon) e Google Assistente (Google), por exemplo, utilizam processamento de linguagem natural e geradores conduzidos por inteligência artificial para interagir com os usuários e conseguem obedecer comandos, que vão desde fornecer respostas a perguntas sobre o clima, indicar os melhores caminhos no trânsito a tocar música e realizar a leitura de livros em voz alta, por exemplo.

03

Edição de podcast

Por meio do Descript, por exemplo, é possível realizar a edição de sons a partir da transcrição do texto. A ferramenta copia a voz e preenche automaticamente todas as edições feitas na transcrição.

04

Transcrição de reuniões on-line

Conectando a conta do Google Meet ou Zoom, o programa toma notas da reunião.

05

Dublagem para vídeos

Narakeet cria dublagens realistas para vídeos, basta escolher entre as opções de voz disponíveis.

06

Resumir um texto

Copie e cole o texto e peça para que seja resumido. Confira.

07

Escrever e-mails

Detalhe para quem a mensagem é direcionada, qual a finalidade e a linguagem que deve ser utilizada (formal, informal) para que IA crie o texto.

08

Colorir foto em preto e branco

Carregue a imagem desejada e aguarde. Uma vez que a imagem é colorida, é possível escolher entre diferentes filtros, que tornam as cores mais ou menos vívidas.

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Quais os limites éticos para o uso da inteligência artificial?

09

Traduzir um texto

Digite ou cole o texto que deseja traduzir para outro idioma e, ao final, peça para que seja traduzido para a língua desejada.

10

Criar imagens para ilustrar conteúdos

Em vez de buscar em bancos de imagem por alternativas que ajudem a ilustrar um post, explique à inteligência artificial o estilo de imagem deseja, com esquema de cores, finalidade, entre outros detalhes que considere interessantes.

11

Roteiros de viagem

Crie roteiros básicos de viagem indicando a cidade em que estará, quanto tempo ficará por lá e a média de tempo que deseja passar em cada lugar visitado. Indique, por exemplo, se deseja ver pontos turísticos ou se já visitou o local e deseja ver outras coisas.

12

Aumentar tamanho de imagens

Basta escolher a imagem, indicar quantas vezes quer aumentar e pronto.

13

Criar textos em estilos específicos

Escreva ou cole um texto e indique em qual estilo deseja.

14

Retocar partes de vídeos

Altere fundo, cor, velocidade, limpe o áudio com comandos simples.

15

Atendimento ao cliente

Os chatbots simulam um ser humano na conversação por chat, possibilitando que os usuários sejam atendidos de imediato, resolvendo ou direcionando para o setor responsável.

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