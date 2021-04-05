100% dos leitos de UTI Covid estão ocupados em Cachoeiro Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Quem precisar de um leito de terapia intensiva para tratamento de Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , precisará ser levado para outra cidade do Estado. Isso porque 100% dos leitos de UTI adulto destinados para a doença estão ocupados.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cachoeiro , na manhã desta segunda-feira (5), no portal Covid-19 da cidade. Segundo os números, todas as vagas de UTI estão sendo usadas, inclusive no hospital particular da cidade. No total, o município tem 66 leitos de UTI adulto públicos e 20 privados.

Em Cachoeiro, só estão disponíveis os leitos de UTI do Hospital Infantil. Todos os 10 leitos estão vagos.

No Espírito Santo, há 943 leitos de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19 e 975 leitos de enfermaria. Até a manhã desta segunda-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) divulgou que 94,38% dos leitos de UTI e 79,90% de enfermaria estavam ocupados.

LEITOS ENFERMARIA