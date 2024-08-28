Auditório Inovação: reveja as palestras do primeiro dia de evento

O futuro do agro passa por investimentos em tecnologia e soluções inteligentes, que possibilitem produzir mais e melhor, de forma sustentável. Iniciativas de pesquisas diante das mudanças climáticas e estratégias para modernizar a gestão das propriedades são alguns dos temas que debatidos no Auditório Inovação, durante o TecnoAgro 2024, que neste ano traz o tema “Agro Inteligente”. A transmissão de todas as palestras do auditório, que continham nesta quinta-feira (29), pode ser acompanhada nesta página, em A Gazeta. Confira a programação completa em www.tecnoagroes.com.br.
Maior evento de tecnologia, capacitação e inovação no agronegócio do Espírito Santo, o TecnoAgro é realizado pela Rede Gazeta e por A Gazeta. Neste ano, o evento acontece no Steffen Centro de Eventos, na Serra, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/08). São mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.