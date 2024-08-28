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TecnoAgro 2024

Auditório Inovação: reveja as palestras do primeiro dia de evento

Temas como o futuro do agro e soluções inteligentes serão debatidos durante o evento, nesta quarta (28) e quinta-feira (29)

Publicado em 

28 ago 2024 às 12:55

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 12:55

O futuro do agro passa por investimentos em tecnologia e soluções inteligentes, que possibilitem produzir mais e melhor, de forma sustentável. Iniciativas de pesquisas diante das mudanças climáticas e estratégias para modernizar a gestão das propriedades são alguns dos temas que  debatidos no Auditório Inovação, durante o TecnoAgro 2024, que neste ano traz o tema “Agro Inteligente”. A transmissão de todas as palestras do auditório, que continham nesta quinta-feira (29), pode ser acompanhada nesta página, em A Gazeta. Confira a programação completa em www.tecnoagroes.com.br.
Maior evento de tecnologia, capacitação e inovação no agronegócio do Espírito Santo, o TecnoAgro é realizado pela Rede Gazeta e por A Gazeta. Neste ano, o evento acontece no Steffen Centro de Eventos, na Serra, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/08). São mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.

Reveja a palestra sobre pesquisas do agro diante de mudanças climáticas

Reveja a palestra sobre resultados da boa gestão no campo

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