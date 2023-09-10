Passeios permitem experimentar os melhores sabores do campo capixaba

Priscila Filete Brioschi que trabalha com a venda dos produtos da agroindústria Crédito: Paulo Gervais/Acervo pessoal

A família Brioschi, em Venda Nova do Imigrante, está na quinta geração de cafeicultores e, há 17 anos, passou a ter uma loja para comercializar produtos diversificados da agroindústria, com vendas impulsionadas pelo agroturismo da região. Já são mais de 20 itens de fabricação própria comercializados, entre iogurtes, queijos, doces de leite, socol e muito mais.

“Recebemos muitas pessoas do Estado e até de fora; temos movimento todo final de semana, mas quando chega a época de inverno, o movimento praticamente triplica”, diz Priscila Filete Brioschi, uma das proprietárias.

O município dela, Venda Nova do Imigrante, é referência em todo o país como o berço do agroturismo, reconhecido como a Capital Nacional do setor pela Associação Brasileira de Turismo Rural (Abratur). “O agroturismo impulsiona a evolução dessas famílias que podem produzir e vender seus produtos. E a diversificação da atividade traz benefícios às novas gerações, pois melhora os fluxos de comércios e serviços”, acrescenta o secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio (Fecomércio), José Antonio Bof Buffon.

Em Venda Nova do Imigrante, algumas iguarias encontradas durante as visitas às propriedades são o Socol (embutido bem condimentado) de carne de porco, o Limoncello (licor amarelo de limão siciliano), o queijo tipo Resteia (de textura macia e sabor adocicado), a Puína (ricota cremosa), a Grappa (destilado do bagaço de cana), a Caponata (antepasto preparado à base de berinjela).

Outros produtos são café arábica, cachaça, doces (em compota, cristalizados e cremosos), geleias, biscoitos, vinho, fubá de moinho de pedra, artesanatos e flores.

As agroindústrias familiares representam um papel social e econômico importante no desenvolvimento do meio rural capixaba, colocando o Espírito Santo em destaque nesse segmento. Inicialmente, até a década de 1990, as produções de pães e biscoitos caseiros, bebidas fermentadas, carnes defumadas, entre outros, eram destinadas principalmente ao consumo familiar e produzidas com base em práticas culturais e tradicionais.

Também tinham como objetivo aproveitar os excedentes da produção agropecuária, evitando assim o desperdício, e contribuir para a segurança alimentar das famílias rurais.

Com o passar dos anos, os produtos processados nas propriedades rurais passaram a ter a finalidade de comercialização, sendo necessário estruturar ou adequar os espaços por questões sanitárias.

Dessa forma, surgiram os empreendimentos que hoje conhecemos por “agroindústrias familiares”, assim denominados pelo fato de serem atividades desenvolvidas por famílias rurais, essencialmente da agricultura familiar. Algumas abrem suas propriedades para o turista conhecer suas produções.

Qualidade

A preocupação com a qualidade dos produtos é outro fator importante. Dono de uma das cachaças premiadas do Espírito Santo, Adão Cellia e Maria Isabel de Moraes são os responsáveis pela produção de 30 mil litros por safra da cachaça capixaba Princesa Isabel.

Destilada na fazenda Tupã, na foz do Rio Doce, a apenas 40 km do litoral e cercada pela Serra do Mar, em Linhares, a cachaça já foi enviada para Alemanha, Itália e Estados Unidos, mas sempre em pequenas quantidades. Para o país norte-americano, exportaram 5 mil garrafas para uma distribuidora em Washington e duas mil para Orlando. A bebida já esteve presente também em festivais, como um em Viena.

Apesar do interesse internacional crescente, a intenção é fidelizar os clientes em vez de apostar na grande expansão para manter a qualidade. “Como nós somos pequenos, a gente evita também apertar muito essa questão. Não temos como atender ao mercado interno e exportar. Teve um cara querendo negociar um container fechado que é 32 mil garrafas e não temos estrutura e ter clientes que se tornaram amigos da empresa”, informa Cellia.

O objetivo de manter o bom sabor e qualidade técnica levaram ao título de “Grande Ouro” e “Ouro” no Concurso Mundial de Destilados de Bruxelas, na Bélgica. “É o que a França faz com os vinhos e com os queijos, né? Eles evitam aumentar demais a produção para não cair a qualidade e mantém o número de produção assim controlado, eles teriam um preço bom e a qualidade”, disse o diretor da empresa.

O alambique em Linhares, onde é produzida a cachaça, é aberto para visitação e acaba atraindo turistas que querem conhecer o processo produtivo e fazer degustação do produto.

Conheça atrativos do agroturismo do ES

Veja onde colher morangos na Região Serrana do ES Crédito: @sitio.pedreiras

01 Colheita de morango Uma das atividades mais populares no agroturismo capixaba é a colheita de morangos. Os turistas têm a oportunidade de se aventurar pelos campos, colhendo as frutas diretamente das plantas. Além disso, muitos estabelecimentos oferecem a degustação dos morangos no local.

Em lavandário em Venda Nova do Imigrante, clientes podem levar para casa produtos à base de lavanda, como sais, sachês, óleos e blends para perfumes. Crédito: Silvana Bellon/ divulgação