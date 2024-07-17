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Em agosto

Inteligência no campo: vem aí o TecnoAgro 2024

Após dois anos consecutivos em Linhares, evento que reúne conteúdo, aprimoramento profissional e oportunidades para o agro desembarca na Serra, nos dias 28 e 29 de agosto
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

17 jul 2024 às 16:43

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 16:43

TecnoAgro 2023
Painel do TecnoAgro em 2023 Crédito: A Gazeta
Tradição no calendário do agro capixaba, o TecnoAgro está esquentando as turbinas e de casa nova. Nos dias 28 e 29 de agosto, o evento organizado pela Rede Gazeta retorna para a Grande Vitória e desembarca no município da Serra. Unindo conteúdo, aprimoramento profissional, discussão de tendências e salão de oportunidades de negócios, o TecnoAgro traz, em 2024, o tema Agro Inteligente.
Totalmente gratuito para o público, o evento promete abrir espaço para explorar tecnologias inovadoras que colaboram para a produtividade e sustentabilidade no campo. Os dois dias de imersão no universo do agronegócio vão levar capacitação e conhecimento aos participantes sobre as principais tendências e novidades do mercado agrícola.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, pontua o papel decisivo que o TecnoAgro assume ao promover um ambiente que busque discutir e trazer soluções diante dos principais desafios vividos pelo setor. Passoni observa, também, que o evento é uma oportunidade para diferentes segmentos do agro capixaba interagirem e fortalecerem parcerias de negócios.
"O agro, em si, tem passado por grandes desafios. Desafios de clima, desafios de uma produção que seja cada vez mais sustentável, e a gente tem visto o quanto é importante a implementação de novas tecnologias. Com isso, este setor tem investido muito em vários sistemas e isso mexe muito com o mercado. Com o tema que nós escolhemos, que é o Agro Inteligente, a gente consegue buscar, cada vez mais, entender novas ações inovadoras que vão permitir o setor agrícola se adaptar a esses desafios do meio agrícola” explica o diretor.

Serra, a capital capixaba do agro em 2024

Com uma localização estratégica, ambiente propício para novas práticas tecnológicas e um forte potencial econômico, a Serra consolidou-se como ambiente ideal para receber o TecnoAgro 2024 neste retorno à Região Metropolitana (a edição de 2017 aconteceu em Vitória). Além disso, o município se destaca, pelo robusto polo comercial que possui, sendo uma mola propulsora para estimular parcerias e negócios na região.
No que depender do TecnoAgro, a Serra será a capital capixaba do agro nos últimos dias de agosto. Uma megaestrutura será montada no Steffen Centro de Eventos, que fica localizado na ES 010, entre Jardim Limoeiro e Manguinhos.
O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, reforça o foco do evento de promover capacitação de qualidade para os participantes e visitantes. Ele cita, também, a cobertura multiplataforma que será feita por A Gazeta, TV Gazeta, CBN Vitória e Estúdio Gazeta para dar ainda mais visibilidade ao agro do Estado. “Muito animado em produzir um evento que vá ser importante para a capacitação do nosso agronegócio, transformar o Espírito Santo, deixar ser ainda mais competitivo, ter informação relevante, trazer essa discussão que vai fazer a diferença na ponta, no resultado” enfatiza.

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