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Finance Lab

ES vai ter laboratório para ensinar a investir e a se livrar das dívidas

Fucape e Valor fizeram parceria e investiram em espaço voltado para a educação financeira

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 12:09

Públicado em 

20 fev 2020 às 12:09
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Perspectiva de como será o laboratório de finanças na Fucape, em Vitória Crédito: OGA Arquitetura
Espírito Santo vai passar a ter um laboratório de finanças a partir de abril. O espaço será voltado para o segmento acadêmico e para a comunidade capixaba. A ideia é oferecer cursos e orientações que ajudem pessoas desde a se livrar de dívidas até como investir no mercado financeiro. 
A iniciativa é da instituição de ensino superior Fucape, que irá lançar o Finance Lab nesta sexta-feira (21), quando anuncia também a parceria firmada com a empresa Valor Investimentos. De acordo com o diretor-presidente da faculdade, Valcemiro Nossa, a proposta para o ambiente acadêmico é unir a teoria e a prática. Já para a comunidade externa, a intenção é disseminar a educação financeira, auxiliando consumidores a administrar melhor suas dívidas, a tomar crédito de forma consciente, a investir e a lidar de forma geral com o orçamento doméstico. 
"A ideia é trazer para dentro da sala de aula um mercado vivo e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos alunos a enxergarem na prática como funciona o mercado financeiro.  Além disso, todo o laboratório estará aberto à comunidade e nele serão promovidos cursos gratuitos e pagos na área de finanças."
O laboratório vai contar com um painel que trará informações sobre ativos negociados em bolsas do mundo todo em tempo real. Trata-se do terminal da Bloomberg, que é usado mundialmente por milhares de companhias do mercado financeiro e especialistas, uma vez que o sistema conecta os profissionais a dados e análises 24 horas por dia.

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Arildelmo Teixeira, que é coordenador do Inspira-ES - projeto de políticas sociais da Fucape -,  complementa que além do laboratório, outra forma de integração entre a academia, o mercado e a comunidade será por meio do hub de inovação. Esse espaço vai absorver empresas que busquem soluções para os seus negócios. 
"Queremos garantir 100% de suporte a esses empreendedores. Teremos espaço, tecnologia à disposição, assessoria, por exemplo, sobre como uma startup pode se financiar ou buscar investidores do mercado. Tudo isso feito pelos nossos alunos com a supervisão de professores da Fucape", explica Teixeira.
Perspectiva mostra como vai ficar o laboratório de finanças da Fucape em parceria com a Valor Investimentos Crédito: OGA Arquitetura
LEIA MAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS AQUI 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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