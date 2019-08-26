Fórum reuniu executivos de multinacionais e empresários do Espírito Santo nesta quarta-feira (21) em Vitória Crédito: Alexandre Mendonça | Findes

O mundo está exigindo que as empresas se adaptem e criem novos conceitos de trabalho. Isso diante do avanço tecnológico das últimas décadas que mudou a maneira de se produzir, divulgar e vender seus produtos. Fundamental para continuar desenvolvendo ou passar a desenvolver, a inovação é a peça-chave do momento atual nos negócios.

Instituto Evaldo Lodi (IEL-ES) nesta quarta-feira (21). O Fórum IEL de Gestão, colocou executivos de grandes empresas nacionais e internacionais de frente com líderes de organizações locais para destacar pontos fundamentais dos novos modelos de negócios e gestão. Essa discussão foi a base de um fórum realizado com a participação de empresários do comércio, serviço e indústria do Espírito Santo, promovido pelonesta quarta-feira (21). O Fórum IEL de Gestão, colocou executivos de grandes empresas nacionais e internacionais de frente com líderes de organizações locais para destacar pontos fundamentais dos novos modelos de negócios e gestão.

Your browser does not support the audio element. A inovação é sobrevivência - fórum discute gestão e novos negócios

O diretor de engenharia da WEG, Milton Castella, que trabalha na empresa há 40 anos, deixou claro que neste tempo a empresa precisou se adaptar a todos os avanços tecnológicos que interferem diretamente na gestão dos negócios. A inovação é sobrevivência, disse. A companhia é uma das maiores fabricantes de elétricos do mundo, com plantas industriais concentradas no Sul do Brasil, mas também em outros Estados, como no próprio ES  unidade instalada em Linhares  e em mais de 20 países no exterior.

Já o gerente-geral da Kindle Brasil, grupo da gigante do varejo online Amazon, Alexandre Munhoz, destacou as mudanças constantes enfrentadas pela empresa, que se criou já dentro de um ambiente de tecnologia, mas precisou se adaptar aos vários obstáculos. Segundo ele, o segredo é não ter um departamento de inovação, mas sim ter a inovação presente em todos os setores da empresa.

A gente até prioriza a velocidade com esse foco no cliente do que uma sinergia. Para justamente conseguir andar rápido e inovar. Inovar, errar, aprender com o erro. Esse é o modelo que a gente usa, aplica em todos os lugares do mundo, e tá fazendo no Brasil. Estamos muito satisfeitos com os estágios que a gente chegou até agora por aqui, disse.

Alexandre Munhoz, gerente-geral da Kindle Brasil, grupo pertencente a gigante do varejo online Amazon Crédito: Alexandre Mendonça | Findes

No entanto, Munhoz destacou aos empresários um ponto fundamental e muitas vezes esquecido em discussões de inovação e transformação: a atenção máxima ao cliente. O básico não muda: o cliente vai querer sempre encontrar o que precisa, não vai querer pagar muito, e vai querer ser bem atendido. Então, isso não muda. Muda a roupagem disso. No longo prazo a gente vai adaptando e aprendendo com o caminho, destacou.

Além deles, também participaram do evento o CEO e Fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, o Diretor de Inovação da Coca Cola Brasil, Renato Shiratsu, entre outros executivos.