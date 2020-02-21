ES tem exército de 21 mil mesários voluntários para a eleição municipal

O Tribunal Superior Eleitoral
iniciou na semana passada uma campanha nacional em rádio, TV e redes sociais para aumentar a quantidade de mesários voluntários nos Estados. A coluna apurou que, no Espírito Santo, 21.141 eleitores fizeram o pedido para participar das eleições 2018 como mesários
, o que representou 48% das pessoas que atuaram durante a votação (43.993). Os demais 52% foram mesários convocados pela Justiça Eleitoral.
O número de mesários voluntários tem aumentado. Em 2016 eles eram 19.499 eleitores, 43% das pessoas que trabalharam durante o pleito (44.840). Em 2014, os voluntários eram 16.050, representando 47% dos que atuaram nas eleições.
O mesário recebe, no dia da eleição, auxílio-alimentação e tem direito a dois dias de folga por data de convocação: "Os mesários serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação" (Art. 98/Lei 9.504/97)".