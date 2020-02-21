Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • ES tem exército de 21 mil mesários voluntários para a eleição municipal
Leonel Ximenes

ES tem exército de 21 mil mesários voluntários para a eleição municipal

Número é quase a metade do contingente mobilizado pela Justiça Eleitoral; saiba como ser um voluntário

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

21 fev 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico Crédito: Divulgação
Tribunal Superior Eleitoral iniciou na semana passada uma campanha nacional em rádio, TV e redes sociais para aumentar a quantidade de mesários voluntários nos Estados. A coluna apurou que, no Espírito Santo, 21.141 eleitores fizeram o pedido para participar das eleições 2018 como mesários, o que representou 48% das pessoas que atuaram durante a votação (43.993). Os demais 52% foram mesários convocados pela Justiça Eleitoral.
O número de mesários voluntários tem aumentado. Em 2016 eles eram 19.499 eleitores, 43% das pessoas que trabalharam durante o pleito (44.840). Em 2014, os voluntários eram 16.050, representando 47% dos que atuaram nas eleições.
Qualquer eleitor, a partir de 18 anos de idade e em situação regular, pode ser mesário. Para se inscrever basta fazer o cadastro até o dia 5 de agosto neste link: http://apps.tre-es.jus.br/internet/pages/mesario-voluntario.

Veja Também

Novo presidente do TRE-ES: "Fake news precisa de resposta rápida"

TRE-ES e Tribunal de Contas vão fiscalizar promessas de candidatos na eleição

TRE-ES pode usar tecnologia da Ufes para acompanhar redes sociais na eleição

O mesário recebe, no dia da eleição, auxílio-alimentação e tem direito a dois dias de folga por data de convocação: "Os mesários serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação" (Art. 98/Lei 9.504/97)".
VEJA AQUI MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados