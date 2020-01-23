ES é alertado para riscos de tragédias por inundações desde 2011
Leonel Ximenes
ES é alertado para riscos de tragédias por inundações desde 2011
Em documento, Serviço Geológico do Brasil, do governo federal, fez o diagnóstico da situação e recomendou ações estruturais nos 77 dos 78 municípios do ES , inclusive em Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, os mais atingidos pela última enchente
Dos 78 municípios capixabas, em 77 foi feito o diagnóstico pelo Serviço Geológico do Brasil. Vitória, que já tem um plano de contingência próprio e bem elaborado, não consta dessa lista.
O relatório para Vargem Alta data de 2011, enquanto que para Alfredo Chaves o documento é de 2012 e, para Iconha, de 2015. Aparentemente, nenhuma ação mais enérgica foi feita por esses municípios ou pelo próprio Estado.
O projeto do governo federal foi iniciado em novembro de 2011 ,em localidades selecionadas pela Defesa Civil Nacional, com o objetivo de mapear, descrever e classificar as situações com potencialidade para risco alto e muito alto.
PROBLEMA ESTRUTURAL EM ICONHA
O relatório de Iconha traz dados preocupantes. A conclusão do relatório da área de risco é iniciada desta forma: “A população da cidade no ano de 2010, conforme o IBGE, era de 12.523 pessoas, sendo 2.810 em área de risco; assim estima-se 22,43% da população vivendo em áreas de risco”.
"O município NÃO vem atuando de forma correta para impedir o avanço nas áreas não indicadas à habitação e precisa agir, fazendo sempre vistorias em áreas de mananciais, evitando ocupação de áreas ribeirinhas, construções irregulares e invasão de áreas não edificáveis"
Relatório do Serviço Geológico do Brasil (2015) - Alertando que Iconha não está adotando medidas para impedir a ocupação irregular de áreas não indicadas à habitação
Além disso, o documento aponta que, historicamente, não havia registros de deslizamento de encosta com vítimas, “porém existem inúmeros relatos de episódios de enchentes com danos materiais”.
O governo federal já demonstrava preocupação com o nível do Rio Iconha e a poluição. “A subida da água é rápida, levando cerca de uma hora, e a descida um pouco mais lenta, levando de 2 horas a 3 horas. Também há descarte de lixo e entulhos nas margens do rio e descarte de esgoto em boa parte da extensão do rio. Há um intenso solapamento de margens, sobretudo na área central do município, sendo aconselhável a realização de vistorias frequentes nas casas localizadas mais próximas ao rio”.
MAIS DA METADE DA POPULAÇÃO EXPOSTA AO PERIGO EM ALFREDO CHAVES
O Serviço Geológico do Brasil identificou que em Alfredo Chaves seis setores da cidade, que abrigavam cerca de 55% da população em 2015, estavam expostos, em níveis alto ou muito alto, a deslizamentos de massa e inundações.
Centro de Alfredo Chaves tomado pela águaCrédito: Foto do leitor
O governo federal indicou para o município a demolição das casas já interditadas pela Defesa Civil, até obras de engenharia precedidas de necessários estudos geotécnicos (ações estruturais), como a construção de escadarias adequadas, ou obras de contenção de encostas, além da implantação de pluviômetros.
Também foram sugeridas a realização de campanhas ambientais, para a devida coleta de lixo, e da criação de um rigoroso plano de ordenamento territorial do município, visando ao planejamento de ocupação urbana e rural de forma adequada e sustentável.
EM VARGEM ALTA, SUGESTÃO DE DEMOLIÇÃO DE CASAS
Já em Vargem Alta, cinco setores, com 2.400 residentes, aproximadamente, foram considerados problemáticos e com grande risco de serem afetados pelos desastres naturais, como enxurradas e inundações.
Computadores de uma escola em Vargem Alta destruídos pela inundaçãoCrédito: Fernando Madeira
Em alguns dos setores, o governo sugeriu a remoção das casas ao longo do rio, além da realização da dragagem de determinados leitos fluviais.
Em todos os casos de municípios que poderiam sofrer com enchentes, o governo federal recomendou a realização de campanhas educativas e de capacitação para evitar o pior.
Fica a pergunta: se todas essas recomendações do governo federal fossem adotadas, será que teríamos tanto sofrimento decorrente de mais uma tragédia provocada pela chuva no Espírito Santo?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.