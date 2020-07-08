Morro do Moreno ganhará acesso urbanizado nas próximas semanas

Obras nos acessos ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, Vila Velha, serão entregues nas próximas semanas Crédito: Fabricio Lima

O Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, vai ganhar acessibilidade para os turistas que o visitam. Segundo a prefeitura, as obras de drenagem, pavimentação e a acessibilidade das ruas de acesso ao local devem ser entregues nas próximas semanas.

Na última terça-feira (7), o prefeito Max Filho fez, ao lado do vice-prefeito Jorge Carreta, uma visita técnica às obras das ruas Xavante, Xingu e Arthur Bernardes, que estão em processo final, de acordo com programação da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

O Morro do Moreno é fundamental para o município, devido às suas belezas naturais e potencial turístico. Mesmo no inverno, o local é um dos mais comentados nas redes sociais, ressaltou o prefeito Max Filho.

Iniciadas em janeiro, as intervenções estão sendo executadas em 3.493,28 metros quadrados de vias, com pavimentação em blocos de concreto e um orçamento de R$ 1.036.039,84. A empresa Andares Construção Civil Eireli, contratada por meio de licitação pública, realiza as obras.

A Prefeitura de Vila Velha executa um plano arrojado de obras estruturantes em todas as regiões do município e em diversas frentes. Além da drenagem e pavimentação de vias, também há a construção de escolas e creches (14 novas Unidades de Ensino) e Unidades de Saúde (três postos em construção além da Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra e outros aparelhos da área), destacou Jorge Carreta.

POPULAÇÃO COMEMORA

A população elogiou as intervenções executadas nos acessos ao Morro do Moreno. Agora, será mais fácil chegar ao topo e apreciar a vista de toda a Grande Vitória.

Sempre que é possível faço caminhadas até o topo do Morro do Moreno. É um lugar lindo, que ficou melhor ainda com acessos totalmente renovados. Quando a pandemia acabar, vou trazer familiares meus do Pará para visitar o local, declarou a comerciante Marise Santos Ramos, moradora do bairro Itapuã.