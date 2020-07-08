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Turismo

Morro do Moreno ganhará acesso urbanizado nas próximas semanas

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, obras de drenagem, pavimentação e a acessibilidade das ruas estão na reta final

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 15:34
Obras nos acessos ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, Vila Velha, serão entregues nas próximas semanas
Obras nos acessos ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, Vila Velha, serão entregues nas próximas semanas Crédito: Fabricio Lima
O Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, vai ganhar acessibilidade para os turistas que o visitam. Segundo a prefeitura, as obras de drenagem, pavimentação e a acessibilidade das ruas de acesso ao local devem ser entregues nas próximas semanas.
Na última terça-feira (7), o prefeito Max Filho fez, ao lado do vice-prefeito Jorge Carreta, uma visita técnica às obras das ruas Xavante, Xingu e Arthur Bernardes, que estão em processo final, de acordo com programação da Secretaria Municipal de Obras (Semob).
O Morro do Moreno é fundamental para o município, devido às suas belezas naturais e potencial turístico. Mesmo no inverno, o local é um dos mais comentados nas redes sociais, ressaltou o prefeito Max Filho.

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Iniciadas em janeiro, as intervenções estão sendo executadas em 3.493,28 metros quadrados de vias, com pavimentação em blocos de concreto e um orçamento de R$ 1.036.039,84. A empresa Andares Construção Civil Eireli, contratada por meio de licitação pública, realiza as obras.
A Prefeitura de Vila Velha executa um plano arrojado de obras estruturantes em todas as regiões do município e em diversas frentes. Além da drenagem e pavimentação de vias, também há a construção de escolas e creches (14 novas Unidades de Ensino) e Unidades de Saúde (três postos em construção além da Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra e outros aparelhos da área), destacou Jorge Carreta.

POPULAÇÃO COMEMORA

A população elogiou as intervenções executadas nos acessos ao Morro do Moreno. Agora, será mais fácil chegar ao topo e apreciar a vista de toda a Grande Vitória.
Sempre que é possível faço caminhadas até o topo do Morro do Moreno. É um lugar lindo, que ficou melhor ainda com acessos totalmente renovados. Quando a pandemia acabar, vou trazer familiares meus do Pará para visitar o local, declarou a comerciante Marise Santos Ramos, moradora do bairro Itapuã.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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