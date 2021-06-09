'Friends' ganhará cruzeiro temático para até 500 fãs em 2022

Cruzeiro temático de "Friends" deverá zarpar dos EUA em 2022 Crédito: Reprodução/;cruisewithfriends.net

Os amantes da série de sucesso "Friends" , que foi exibida entre 1994 e 2004, têm mais um motivo para comemorar. Em 2022, está programado um cruzeiro temático que deverá zarpar entre os dias 15 a 21 de maio partindo de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Segundo o Daily Mail, no cruzeiro Fana World Travel haverá atividades temáticas ligadas às histórias e aos personagens conhecidos. Terão jogos de perguntas e respostas e fantasias para vestir. O tema também já está definido: "Você está partindo para uma aventura com seus melhores amigos".

O navio passará por localidades como Key West, Flórida, Georgetown, Grand Cayman e Cozumel, no México. Ao todo, o navio comporta até 500 pessoas.

"Prepare-se para comer como Joey [Matt LeBlanc], brincar como Chandler [Matthew Perry], cozinhar como Monica [Courteney Cox], fazer compras como Rachel [Jennifer Aniston], praticar ioga como Phoebe [Lisa Kudrow] e escavar como Ross [David Schwimmer]", completou uma fonte à publicação.

Por falar em "Friends", a equipe original se reuniu para a gravação de um episódio inédito a ser exibido pela HBO Max. O trailer da aguardada reunião do elenco foi divulgado.

"Friends: The Reunion" vai colocar novamente frente a frente os seis protagonistas de uma das comédias de maior sucesso de todos os tempos. Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer se encontraram no mesmo estúdio onde gravavam a produção, nos nos estúdios da Warner Bros.

O reencontro, que estreou dia 27 de maio nos países onde a HBO Max já está disponível, era um pedido antigo dos fãs, que até hoje fazem a série ser uma das mais assistidas onde quer que seja exibida. A direção foi de Ben Winston junto com Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, os produtores da série original.