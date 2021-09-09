Feira das Flores movimenta a primavera em Santa Teresa até domingo (12)

Santa Teresa fica toda florida durante o mês de setembro Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa

A Primavera Teresense, anunciada no dia 1º de setembro, começa oficialmente nesta quinta-feira (9) com a abertura da Feira das Flores, a partir das 19h, na quadra ao lado da Rodoviária de Santa Teresa. Na ocasião, o prefeito dá a largada para a programação que terá, além do comércio local de flores, muita comida e música.

"Oficialmente, a Primavera Teresense começa amanhã (quinta), mas a cidade toda já está tratando da primavera. Além das casas ornamentadas, uma feirinha já acontece na pracinha da Rua do Lazer, todos os finais de semana com venda de flores", detalha Josieni Ribeiro, paisagista que participa da organização da Feira das Flores, que será em outro ponto da cidade, na quadra de esportes ao lado da rodoviária.

Segundo o Incaper, Santa Teresa é um dos maiores produtores do Estado e pioneiro na produção econômica de flores de corte. O objetivo da feira é aquecer a esta produção. "Estamos pensando no futuro e trabalhando para fortalecer a economia, mas sem deixar de observar as medidas estabelecidas pelo governo Estadual, com base no mapa de risco", declarou o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici.

A Feira de Flores será realizada até domingo (12). No local, 16 estandes vão comercializar as flores, artesanato e gastronomia local diariamente a partir das 9h.

"A gente tem uma produção grande de flores. Na feira, será possível encontrar orquídeas, cactos, suculentas, além do estande de flores de corte. Estandes de artesanatos e doces produzidos por associações teresenses também fazem parte do evento", explica. Josieni Ribeiro, paisagista que participa da organização da feira.

A feira ainda terá apresentações presenciais e na internet. "As apresentações da Banda do 38° Batalhão de Infantaria do Exército (quinta-feira) e do Grupo de Dança do Circolo Trentino di Santa Teresa (domingo) vão acontecer na praça e serão transmitidos pela internet. As demais apresentações serão lives gravadas e transmitidas no site Instagram da prefeitura ", explica Josieni.

AULAS E EXPOSIÇÃO

A feira ainda abre espaço para o aprendizado e para a arte. Na quinta-feira (9), será aberta a exposição "Bucólica", com pinturas de artistas teresenses, na Secretaria de Turismo e Cultura. A entrada é franca e as obras podem ser compradas.

De sexta a domingo, serão realizadas oficinas de arte floral com o designer Jab Pasollini. Para participar, basta preencher o formulário que está no site da prefeitura . Serão 15 vagas por turma. A prefeitura ressalta que cada participante deverá levar 1 tesoura doméstica (obrigatório), 1 tesoura de poda (obrigatório) e 1 faca de flor (opcional).

"As oficinas acontecem durante a feira. Em cada dia, as pessoas que consumirem no evento vão ganhar um cupom para concorrer aos arranjos feitos durante as aulas", explica Josiene.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DAS FLORES