Comércio de Meaípe espera verão movimentado após recuperação da praia

Comerciantes que foram afetados com a queda do número de público em seus estabelecimentos, devido a erosões causadas pelo avanço do mar de Meaípe, em Guarapari, estão com grande expectativa de movimentação de mais clientes no verão. Isso por dois motivos: a recuperação da orla e aumento da faixa de areia, o chamado engordamento.
A praia foi recuperada após estragos decorrentes da ressaca marítima que provocou a queda de castanheiras, destruiu parte do calçadão e atingiu o asfalto da rodovia ES-060.
Antes, os danos provocados pela invasão das ondas do mar impediam banhistas de apreciarem o local e afastavam alguns turistas de visitarem Meaípe. Consequentemente, afetavam os comércios da região, que passaram a receber menos clientes e visitantes, diminuindo os lucros e a renda de muitas famílias. Agora, a recuperação da praia e a nova orla têm contribuído para a volta dos bons tempos econômicos e trazem a esperança de um verão mais lucrativo e agitado para empresários do ramo da gastronomia e do turismo.
Segundo o secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (Setec), Edgar Behle, a realização das obras era muito esperada e desejada pelos moradores e comerciantes da região, pois os problemas encontrados no local afetavam o movimento de turistas e visitantes.
“A expectativa da comunidade quanto ao fluxo de pessoas sempre era elevada, mas pelas condições passadas da praia, com pouca faixa de areia para o desfrute dos turistas, este volume era muito restrito. Então, a ansiedade pela obra era muito grande”, aponta o secretário.
Donos de comércios esperam mais movimentação no verão
O empresário Adilson Garbo, de 53 anos, inaugurou um hotel em Meaípe no ano passado, antes das obras de recuperação da praia. Nesse período, o hotel teve apenas 48% de ocupação, considerada uma movimentação abaixo da esperada para o hoteleiro. Porém, ele afirma que o aumento da faixa de areia já atraiu mais turistas e fez as reservas do hotel aumentarem. O esperado é que alcance 85% de ocupação no próximo verão.
"Depois da engorda da praia, as reservas do hotel melhoraram bastante. A nossa expectativa para o verão de 2024 é que fique todo com uma ocupação de 85% do hotel. A obra foi primordial para hotéis e restaurantes que vivem do turismo em Meaípe "
Para o comerciante Geraldo José, a expectativa é a mesma. Geraldo atua há mais de 30 anos em Meaípe. Hoje, ele e o irmão cuidam de um restaurante muito conhecido da região, que era de sua mãe que faleceu há 8 anos, a Dona Zezé. Ele conta que seu comércio não escapou dos prejuízos causados pela erosão. Os estragos geraram preocupação sobre o rendimento financeiro de seu restaurante com a pouca movimentação de turistas e moradores.
"Passamos altos e baixos na praia, como na época da erosão. Em 2017, houve queda de poste, quebra-mar, devido o mar estar bastante avançado. Perdemos clientes, porque não tínhamos espaço na areia devido à erosão, e diminuiu o público nessa época porque ficamos sem atender na praia, apenas nas mesas de cima (do restaurante)", relata Geraldo.
Com a recuperação da orla da praia e com uma faixa de areia maior, Geraldo espera consegui atender mais clientes e um verão de sucesso e bem agitado.
"Após o engordamento da praia, a expectativa está alta. Sabemos que temos muito a ganhar com a nova praia, que ficou muito boa com o engordamento. A expectativa é mil. Estamos torcendo para ser um dos melhores verões para a gente"
Sobre a obra de recuperação da praia
Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e a destruição de uma parte do calçadão da praia. E, em 2018, o asfalto da Rodovia ES-060 cedeu. As obras de recuperação da praia começaram em março deste ano. Ao todo, segundo Edgar Behle, foram entregues ao município uma recuperação de faixa de areia, "engordamento", de cerca de 60m, e dois píeres para posterior urbanização.
Bahle informa que a recuperação da faixa de areia beneficia a comunidade, principalmente, no aspecto de segurança quanto às ações das marés que, frequentemente, destroem as estruturas de contenção, causando prejuízos ao movimento dos comércios da região.
“O comércio local, que basicamente é formado pela gastronomia de frutos do mar, com a nova faixa de areia ganha espaço mais amplo e seguro para exploração desta atividade onde os turistas podem desfrutar da areia e dos estabelecimentos com muita segurança e tranquilidade”, comenta Behle.