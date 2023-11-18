Comércio de Meaípe espera verão movimentado após recuperação da praia

Praia de Meaípe, em Guarapari, após obras para aumentar a faixa de areia Crédito: Tiago Montes

Comerciantes que foram afetados com a queda do número de público em seus estabelecimentos, devido a erosões causadas pelo avanço do mar de Meaípe, em Guarapari , estão com grande expectativa de movimentação de mais clientes no verão. Isso por dois motivos: a recuperação da orla e aumento da faixa de areia, o chamado engordamento.

A praia foi recuperada após estragos decorrentes da ressaca marítima que provocou a queda de castanheiras, destruiu parte do calçadão e atingiu o asfalto da rodovia ES-060.

Antes, os danos provocados pela invasão das ondas do mar impediam banhistas de apreciarem o local e afastavam alguns turistas de visitarem Meaípe. Consequentemente, afetavam os comércios da região, que passaram a receber menos clientes e visitantes, diminuindo os lucros e a renda de muitas famílias. Agora, a recuperação da praia e a nova orla têm contribuído para a volta dos bons tempos econômicos e trazem a esperança de um verão mais lucrativo e agitado para empresários do ramo da gastronomia e do turismo.

Segundo o secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (Setec), Edgar Behle, a realização das obras era muito esperada e desejada pelos moradores e comerciantes da região, pois os problemas encontrados no local afetavam o movimento de turistas e visitantes.

“A expectativa da comunidade quanto ao fluxo de pessoas sempre era elevada, mas pelas condições passadas da praia, com pouca faixa de areia para o desfrute dos turistas, este volume era muito restrito. Então, a ansiedade pela obra era muito grande”, aponta o secretário.

Donos de comércios esperam mais movimentação no verão

Adilson Garbo, proprietário de hotel em Meaípe espera grande movimentação de hóspedes no verão. Crédito: Reprodução/Adilson Garbo

O empresário Adilson Garbo, de 53 anos, inaugurou um hotel em Meaípe no ano passado, antes das obras de recuperação da praia. Nesse período, o hotel teve apenas 48% de ocupação, considerada uma movimentação abaixo da esperada para o hoteleiro. Porém, ele afirma que o aumento da faixa de areia já atraiu mais turistas e fez as reservas do hotel aumentarem. O esperado é que alcance 85% de ocupação no próximo verão.

"Depois da engorda da praia, as reservas do hotel melhoraram bastante. A nossa expectativa para o verão de 2024 é que fique todo com uma ocupação de 85% do hotel. A obra foi primordial para hotéis e restaurantes que vivem do turismo em Meaípe " Adilson Garbo - Hoteleiro

Geraldo José, filho da Dona Zezé, está com a expectativa alta de receber mais clientes em seu restaurante em Meaípe. Crédito: Reprodução/Geraldo José

Para o comerciante Geraldo José, a expectativa é a mesma. Geraldo atua há mais de 30 anos em Meaípe. Hoje, ele e o irmão cuidam de um restaurante muito conhecido da região, que era de sua mãe que faleceu há 8 anos, a Dona Zezé. Ele conta que seu comércio não escapou dos prejuízos causados pela erosão. Os estragos geraram preocupação sobre o rendimento financeiro de seu restaurante com a pouca movimentação de turistas e moradores.

"Passamos altos e baixos na praia, como na época da erosão. Em 2017, houve queda de poste, quebra-mar, devido o mar estar bastante avançado. Perdemos clientes, porque não tínhamos espaço na areia devido à erosão, e diminuiu o público nessa época porque ficamos sem atender na praia, apenas nas mesas de cima (do restaurante)", relata Geraldo.

Com a recuperação da orla da praia e com uma faixa de areia maior, Geraldo espera consegui atender mais clientes e um verão de sucesso e bem agitado.

"Após o engordamento da praia, a expectativa está alta. Sabemos que temos muito a ganhar com a nova praia, que ficou muito boa com o engordamento. A expectativa é mil. Estamos torcendo para ser um dos melhores verões para a gente" Geraldo José - Comerciante

Sobre a obra de recuperação da praia

Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e a destruição de uma parte do calçadão da praia. E, em 2018, o asfalto da Rodovia ES-060 cedeu. As obras de recuperação da praia começaram em março deste ano . Ao todo, segundo Edgar Behle, foram entregues ao município uma recuperação de faixa de areia, "engordamento", de cerca de 60m, e dois píeres para posterior urbanização.

Início das obras de alargamento da faixa de areia da praia de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Bahle informa que a recuperação da faixa de areia beneficia a comunidade, principalmente, no aspecto de segurança quanto às ações das marés que, frequentemente, destroem as estruturas de contenção, causando prejuízos ao movimento dos comércios da região.