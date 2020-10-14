Anchieta inaugura parque urbano da Reserva Papagaio em novembro

Sede do parque urbano da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Os moradores de Anchieta vão ganhar um parque urbano no mês de novembro, quando será inaugurado o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio. A previsão é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que prometeu a obra desde 2018, quando o projeto foi apresentado.

O parque, com 14.000 m² de extensão, fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança, na sede do município. Com investimento de R$ 1.232.013,75, as obras começaram em março de 2019 e já contemplaram a construção de um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um novo viveiro de mudas de árvores nativas, um circuito para caminhada com trilha percorrendo o parque, além de um playground e um mirante com área de convivência.

Trilha do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Segundo a prefeitura, no momento estão sendo instaladas algumas peças que fazem parte da ornamentação e identificação do local. Nos próximos dias deve iniciar a instalação do portal do parque.

Conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins, o investimento irá beneficiar a população de Anchieta como um todo, e em especial os moradores dos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém e Benevente, além de atrair visitantes com as novas opções de lazer.

De acordo Martins, a edificação irá valorizar os bairros e permitir mais um local de convivência e contato com a natureza para moradores de Anchieta e turistas. Importante destacar também que a instalação do Parque Sede naquela região contribuirá para a valorização social dos bairros diretamente envolvidos, onde seus moradores poderão usufruir de um espaço altamente agradável, arborizado, e contando com o embelezamento da paisagem urbana na região, explica a secretária.

Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável - Papagaio é uma das quatro Unidades de Conservação do município de Anchieta. Esta unidade foi criada pelo Decreto Municipal 3692/2011, com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que nele habitam, como pássaros, caranguejos, peixes, entre outros. Sua área total delimitada é de 17.312.052,41 m².