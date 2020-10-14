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Turismo

Anchieta inaugura parque urbano da Reserva Papagaio em novembro

O parque, com 14.000 m² de extensão, fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança, na sede do município

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:23
Sede do parque urbano da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta
Sede do parque urbano da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Os moradores de Anchieta vão ganhar um parque urbano no mês de novembro, quando será inaugurado o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio. A previsão é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que prometeu a obra desde 2018, quando o projeto foi apresentado.
O parque, com 14.000 m² de extensão, fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança, na sede do município. Com investimento de R$ 1.232.013,75, as obras começaram em março de 2019 e já contemplaram a construção de um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um novo viveiro de mudas de árvores nativas, um circuito para caminhada com trilha percorrendo o parque, além de um playground e um mirante com área de convivência.
Trilha do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta
Trilha do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Segundo a prefeitura, no momento estão sendo instaladas algumas peças que fazem parte da ornamentação e identificação do local. Nos próximos dias deve iniciar a instalação do portal do parque.
Conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins, o investimento irá beneficiar a população de Anchieta como um todo, e em especial os moradores dos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém e Benevente, além de atrair visitantes com as novas opções de lazer.

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De acordo Martins, a edificação irá valorizar os bairros e permitir mais um local de convivência e contato com a natureza para moradores de Anchieta e turistas. Importante destacar também que a instalação do Parque Sede naquela região contribuirá para a valorização social dos bairros diretamente envolvidos, onde seus moradores poderão usufruir de um espaço altamente agradável, arborizado, e contando com o embelezamento da paisagem urbana na região, explica a secretária.
Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta
Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável - Papagaio é uma das quatro Unidades de Conservação do município de Anchieta. Esta unidade foi criada pelo Decreto Municipal 3692/2011, com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que nele habitam, como pássaros, caranguejos, peixes, entre outros. Sua área total delimitada é de 17.312.052,41 m².
O município conta ainda com outras três áreas de proteção ambiental: Tartarugas (praia da Ponta dos Castelhanos até Praia do Além), Monte Urubu (Belo Horizonte) e Parque Natural Municipal Lagoa Verde, em Alto Joeba.

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