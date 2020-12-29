Aeroporto de Trancoso tem congestionamento de jatinhos

Quem decidiu tirar o jatinho da garagem no fim de semana para curtir uns dias de relax em Trancoso, no Sul da Bahia, acabou enfrentando um congestionamento daqueles. O local, que possui um pequeno aeroporto, registrou a chegada de vários voos particulares e as aeronaves tinham que ficar dando voltas por até 1h30 até conseguirem autorização para pouso, segundo a Glamurama.