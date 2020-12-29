Aeroporto de Trancoso tem congestionamento de jatinhos

Quem decidiu tirar o jatinho da garagem no fim de semana para curtir uns dias de relax em Trancoso, no Sul da Bahia, acabou enfrentando um congestionamento daqueles. O local, que possui um pequeno aeroporto, registrou a chegada de vários voos particulares e as aeronaves tinham que ficar dando voltas por até 1h30 até conseguirem autorização para pouso, segundo a Glamurama.
Mesmo com o aumento dos casos de coronavírus em grande parte do Brasil e o apelo das autoridades para que as pessoas evitem viagens e saídas desnecessárias, Trancoso foi um dos destinos mais buscados pelas pessoas que, nesta época do ano, costumavam passar as festas de fim de ano em outros países.
Segundo informações do aplicativo Flight Radar 24, 47 pequenas aeronaves pousaram no Aeroporto de Trancoso só na tarde do último sábado (26). Já no Aeroporto de Porto Seguro, na mesma data, foram registradas 95 chegadas de voos de aeronaves pequenas e outras 48 de voos regulares.