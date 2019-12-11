Restaurantes com espaço kids para curtir nas férias da criançada

Espaço infantil do Divino Botequim, em Jardim da Penha Crédito: Agência Orange/Divulgação

Com a criançada de férias, é o momento de escolher programas em família com lazer e brincadeira. E quando a ideia é sair para comer, o cardápio do restaurante tem que agradar a todos, mas não basta ter comida boa: um parquinho ou uma brinquedoteca são fundamentais para garantir diversão para os pequenos. Atentos às vontades dos baixinhos e ao conforto dos pais durante a refeição, bares e restaurantes têm investido cada vez mais em playgrounds bem equipados, muitos deles sob os cuidados de recreadores.

Selecionamos alguns espaços na Grande Vitória que têm essa proposta e podem ser boas dicas para curtir durante as férias escolares. Confira:

CORONEL PICANHA (Vitória)

Espaço Kids com escalada, arvorismo, carrossel, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula e mesa de totó, além de videogame e TV com jogos interativos. Durante o funcionamento do restaurante, há de cinco a seis recreadores. A entrada para a Área Baby custa R$ 10 por criança, e a do Espaço Kids R$ 6 por criança. Banheiro família, com fraldário. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-4956.

DISK PIZZA PAULISTA (Vitória)

Funcionando em um novo endereço de Jardim da Penha, o restaurante conta com área kids para crianças de dois a seis anos, com entrada gratuita e recreadora disponível de terça a domingo, no horário do jantar. Banheiro equipado com fraldário. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.

REGINA MARIS (Vila Velha)

Também em novo endereço, o Regina Maris tem área kids com escorregadores, piscina de bolas, mini campo de futebol, mesa de totó e TV. O espaço conta com recreadora, banheiro infantil e fraldário. Crianças de até dois anos entram acompanhadas de um responsável. No brinquedão são permitidas crianças de três a 10 anos. Entrada custa R$ 10. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Brinquedos do restaurante Do Papa Gourmet, na Praça do Papa Crédito: Alex Gouvêa/Divulgação

DIVINO BOTEQUIM (Vitória)

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DO PAPA GOURMET (Vitória)

O restaurante abre para almoço na Praça do Papa com área kids gratuita para clientes. Há brinquedos para bebês (a partir de dois anos) e atrações para crianças de até seis anos. O espaço conta com recreador aos domingos. Banheiro com fraldário. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.

DON AGUILAR (Vila Velha)

Possui brinquedoteca com desenhos para colorir, brinquedos educativos e TV. O espaço é climatizado, gratuito para clientes e recebe crianças por vez, de dois a oito anos, com recreadora disponível. Banheiro equipado com fraldário. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.

Espaço para bebês da Figata, na Praia do Canto Crédito: Agência To.Do/Divulgação

ESPAÇO MARIA MARIANA (Serra)

A brinquedoteca é dedicada à escritora Ana Maria Machado, famosa por suas obras infantis. No espaço estão todos os livros da autora e uma lousa com giz colorido. Banheiro com fraldário. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

FIGATA (Vitória)

O restaurante possui dois playgrounds: o Figata Piccoli, com brinquedos para bebês e crianças de um a três anos, e o Figata Bambini, para pequenos de quatro a 10 anos de idade. A entrada nesse espaço, com recreadoras disponíveis, custa R$ 5 por criança. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

Brinquedoteca do Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Alfa Comunicação Estratégica/Divulgação

ILHA DO CARANGUEJO (Vitória e Vila Velha)

Nas unidades de Vitória e Vila Velha, o parquinho do restaurante tem escorregadores, piscina de bolas, carrossel, pulapula e videogames, além de berçário, fraldário e recreadores. Em Vitória, a criançada pode ainda praticar arvorismo e escalada indoor. Entrada: R$ 6 (Vitória) e R$ 10 (Vila Velha). Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.

RANCHO BELISKÃO (Vitória)

No espaço infantil da casa há atrações como carrossel, escorregadores, fliperama, piscina de bolas e videograme X-Box. A entrada é gratuita e a área recebe crianças de um a 12 anos. O restaurante é equipado com banheiros infantis, fraldário, sala de amamentação e banheiro familiar. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

TERRA À VISTA (Serra e Cariacica)

Com unidades em Serra e Cariacica, o restaurante possui espaço kids com piscina de bolas, brinquedão, fliperama e jogos variados, supervisionado por recreadores. Entrada: R$ 10 (até 11 anos). Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Shopping Moxuara, Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. (27) 3010-3290.

Espaço kids do Terra à Vista no Shopping Mestre Álvaro, Serra Crédito: Resultate/Divulgação

COCO BAMBU (Vila Velha)

CLUBE A GAZETA: assinantes podem escolher entre dois benefícios: na compra de um prato principal ganhar a sobremesa ou obter 10% de desconto no valor da conta. O Espaço Kids fica em uma sala reservada e climatizada, com supervisão de recreadoras e atrações para crianças a partir de 1 ano. Além do Brinquedão, há casinha, mini mercado, mesa Air Disco e brinquedoteca para crianças de até três anos. Um diferencial é a sala de amamentação com poltrona, fraldário e forno micro-ondas. Valor da entrada: R$ 13,90 por criança. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.assinantes podem escolher entre dois benefícios: na compra de um prato principal ganhar a sobremesa ou obter 10% de desconto no valor da conta. Clique aqui e veja as condições

CARANGUEJO DO ASSIS (Vila Velha)