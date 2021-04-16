Receita: batata cremosa gratinada é um ótimo acompanhamento

Preaqueça o forno a 180ºC por 15 minutos.

Corte as batatas, com casca, em rodelas. Descasque as cebolas e corte-as em fatias.



Em uma panela, cozinhe as batatas com leite e cubra o restante com água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos, aproximadamente.



Para refogar a cebola, basta uma pitada de sal na frigideira. Mexa até que fique transparente e, feito isso, reserve.



Em seguida, escorra as batatas e, em uma travessa refratária, intercale camadas de batata e de cebola.



Em uma tigela, misture o creme de ricota com a mostarda, o azeite e os temperos.



Cubra as camadas de batata e cebola com a mistura cremosa e polvilhe o queijo parmesão por cima.