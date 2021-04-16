Receita: batata cremosa gratinada é um ótimo acompanhamento

Procurando uma receita cremosa e irresistível para servir como acompanhamento? Veja abaixo uma dica de preparo com batata e creme de ricota gratinados com parmesão. Fácil de fazer, é uma ótima opção para servir com carnes suculentas e também como entrada. Aproveite e bom apetite!
BATATA CREMOSA E GRATINADA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 6 batatas inglesas médias
- 2 cebolas
- 1 xícara de leite
- 1 pote de creme de ricota (200g)
- 2 colheres (sopa) de mostarda Dijon
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- ½ xícara de queijo parmesão ralado
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC por 15 minutos.
- Corte as batatas, com casca, em rodelas. Descasque as cebolas e corte-as em fatias.
- Em uma panela, cozinhe as batatas com leite e cubra o restante com água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos, aproximadamente.
- Para refogar a cebola, basta uma pitada de sal na frigideira. Mexa até que fique transparente e, feito isso, reserve.
- Em seguida, escorra as batatas e, em uma travessa refratária, intercale camadas de batata e de cebola.
- Em uma tigela, misture o creme de ricota com a mostarda, o azeite e os temperos.
- Cubra as camadas de batata e cebola com a mistura cremosa e polvilhe o queijo parmesão por cima.
- Leve ao forno para gratinar por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.