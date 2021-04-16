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Vai ao forno

Receita: batata cremosa gratinada é um ótimo acompanhamento

A sugestão rende quatro porções, fica pronta em pouco mais de 1 hora e combina muito bem com carnes suculentas

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 13:15

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 abr 2021 às 13:15
Batata gratinada com creme de ricota/Batata cremosa
Batata cremosa é gratinada com queijo parmesão Crédito: Tirolez/Divulgação
Procurando uma receita cremosa e irresistível para servir como acompanhamento? Veja abaixo uma dica de preparo com batata e creme de ricota gratinados com parmesão. Fácil de fazer, é uma ótima opção para servir com carnes suculentas e também como entrada. Aproveite e bom apetite!  

BATATA CREMOSA E GRATINADA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 6 batatas inglesas médias
  • 2 cebolas
  • 1 xícara de leite
  • 1 pote de creme de ricota (200g)
  • 2 colheres (sopa) de mostarda Dijon
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • ½ xícara de queijo parmesão ralado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC por 15 minutos.
  2. Corte as batatas, com casca, em rodelas. Descasque as cebolas e corte-as em fatias.
  3. Em uma panela, cozinhe as batatas com leite e cubra o restante com água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos, aproximadamente.
  4. Para refogar a cebola, basta uma pitada de sal na frigideira. Mexa até que fique transparente e, feito isso, reserve.
  5. Em seguida, escorra as batatas e, em uma travessa refratária, intercale camadas de batata e de cebola.
  6. Em uma tigela, misture o creme de ricota com a mostarda, o azeite e os temperos.
  7. Cubra as camadas de batata e cebola com a mistura cremosa e polvilhe o queijo parmesão por cima. 
  8. Leve ao forno para gratinar por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. 
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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