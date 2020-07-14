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Comida de rua

Nova temporada de 'Street Food', da Netflix, se passa na América Latina

Série documental dos mesmos criadores de 'Chef's Table' viaja pela cultura gastronômica de Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e Bolívia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 15:52

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:52

Street Food Latin America, série da Netflix sobre comida de rua, em Salvador
Street Food Latin America, série da Netflix sobre comida de rua, em Salvador Crédito: Netflix/Divulgação
Dos mesmo criadores de "Chef's Table", a série documental gastronômica "Street Food América Latina" explora a rica cultura da comida de rua em algumas das cidades mais encantadoras do mundo. Em sua segunda temporada, que estreia em 21 de julho na Netflix, a atração destaca as histórias de perseverança que dão vida à culinária e à cultura de seis países latino-americanos.
Street Food Latin America, série da Netflix sobre comida de rua, em Salvador
Comida de rua em Salvador representa o Brasil na série Crédito: Netflix/Divulgação
Nosso país ganha destaque pela primeira vez na série, que em seus primeiros episódios viajou pela Ásia. Quitutes de rua de Salvador, como a tapioca e o acarajé, são o recorte da cultura gastronômica brasileira, tão diversa, escolhido pelos produtores de "Street Food".  

IMPORTÂNCIA CULTURAL

Os comerciantes de Street Food são parte integral da cultura do país - eles dão vida à riqueza de suas cidades natais, preservando as tradições enquanto alegram as pessoas e as comunidades à sua volta. Esperamos que, compartilhando suas histórias e celebrando seus trabalhos, fãs pelo mundo verão o valor imensurável que essas pessoas inspiradoras trazem para a comunidade que servem", afirma o produtor executivo Brian McGinn.
A nova temporada da série contempla os seguintes países: Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e Bolívia. Assista ao trailer:

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