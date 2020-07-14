Nova temporada de 'Street Food', da Netflix, se passa na América Latina

Street Food Latin America, série da Netflix sobre comida de rua, em Salvador Crédito: Netflix/Divulgação

Dos mesmo criadores de "Chef's Table", a série documental gastronômica "Street Food América Latina" explora a rica cultura da comida de rua em algumas das cidades mais encantadoras do mundo. Em sua segunda temporada, que estreia em 21 de julho na Netflix, a atração destaca as histórias de perseverança que dão vida à culinária e à cultura de seis países latino-americanos.

Comida de rua em Salvador representa o Brasil na série Crédito: Netflix/Divulgação

Nosso país ganha destaque pela primeira vez na série, que em seus primeiros episódios viajou pela Ásia. Quitutes de rua de Salvador, como a tapioca e o acarajé, são o recorte da cultura gastronômica brasileira, tão diversa, escolhido pelos produtores de "Street Food".

IMPORTÂNCIA CULTURAL

Os comerciantes de Street Food são parte integral da cultura do país - eles dão vida à riqueza de suas cidades natais, preservando as tradições enquanto alegram as pessoas e as comunidades à sua volta. Esperamos que, compartilhando suas histórias e celebrando seus trabalhos, fãs pelo mundo verão o valor imensurável que essas pessoas inspiradoras trazem para a comunidade que servem", afirma o produtor executivo Brian McGinn.