Nova temporada de 'Street Food', da Netflix, se passa na América Latina

Dos mesmo criadores de "Chef's Table", a série documental gastronômica "Street Food América Latina" explora a rica cultura da comida de rua em algumas das cidades mais encantadoras do mundo. Em sua segunda temporada, que estreia em 21 de julho na Netflix, a atração destaca as histórias de perseverança que dão vida à culinária e à cultura de seis países latino-americanos.
Nosso país ganha destaque pela primeira vez na série, que em seus primeiros episódios viajou pela Ásia. Quitutes de rua de Salvador, como a tapioca e o acarajé, são o recorte da cultura gastronômica brasileira, tão diversa, escolhido pelos produtores de "Street Food".
IMPORTÂNCIA CULTURAL
Os comerciantes de Street Food são parte integral da cultura do país - eles dão vida à riqueza de suas cidades natais, preservando as tradições enquanto alegram as pessoas e as comunidades à sua volta. Esperamos que, compartilhando suas histórias e celebrando seus trabalhos, fãs pelo mundo verão o valor imensurável que essas pessoas inspiradoras trazem para a comunidade que servem", afirma o produtor executivo Brian McGinn.
A nova temporada da série contempla os seguintes países: Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e Bolívia. Assista ao trailer: