Manguinhos recebe 2º Circuito da Moqueca Capixaba com porção por R$ 20

Nos próximos dias 29 e 30 de junho, das 12h às 17h, Manguinhos será palco do 2º Circuito da Moqueca Capixaba. Durante o festival de culinária, restaurantes, bares, cafés, pousadas e outros estabelecimentos vão se reunir para promover um pouco da cultura e gastronomia do Espírito Santo. Além da comida, evento vai promover, também, feira de arte e artesanato.
Todos os restaurantes que preparam moquecas para o evento montam uma mesa decorada, na entrada ou dentro do estabelecimento, para o cliente que quiser puder degustar o prato pelo valor único de R$ 20 em porções individuais. Também é possível pedir a porção grande, de acordo com o cardápio de cada local.
Além da moqueca, serão apresentadas novas versões do prato mais famoso do Estado. Mas o circuito ainda engloba mais programação, como caminhadas, passeios de bicicleta e "jardineira gourmet", que é um transporte de graça para os interessados conhecerem todos os estabelecimentos do evento com direito a um guia, que explica tudo sobre o surgimento da região.
RESTAURANTES
Empório do Caranguejo
Funcionamento: 6ª a domingo 11 às 16h
Contato: (27) 3245-5120
Prato: Moqueca de Aratu
Espaço Enseada de Manguinhos
Funcionamento: Sábado e domingo 9 às 17h
Contato: (27) 3243-1413
Prato: Pastel de vento recheado com moqueca de camarão
Espaço Maria Mariana
Funcionamento: 6ª a domingo 9h30 às 17h
Contato: (27) 98826-2441/ 3243-2441
Prato: Moqueca de Cação com Camarão e Moqueca Vegana
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Maresia's Bar e Restaurante
Funcionamento: 3ª a domingo 10 às 18h
Contato: (27) 99901-6448/ 99991-6448
Prato: Moqueca de Dourado - Acompanha Creme de Mandioca
Moqueca do Geraldo
Funcionamento: Diariamente de 10 às 18h
Contato: (27) 3243-1118
Prato: Riso no trio de Moqueca - Camarão, siri e palmito
Restaurante Enseada de Manguinhos
Funcionamento: Diariamente de 10 às 23h
Contato: (27) 3243-1413
Prato: Moqueca de Polvo
Restaurante Estação Primeira de Manguinhos
Funcionamento: 5ª a domingo 10 às 16h
Contato: (27) 3243-2687/3243-4181/99986-2687
Prato: Moqueca Tradição do Estação
Restaurante Pierrot da Praia
Funcionamento: 3ª feira a sábado das 11 às 0h
Domingo e 2ª das 11 às 23h
Contato: (27) 3243-1677
Prato: Moqueca de Camarão VM
Restaurante Recanto das Estrelas
Funcionamento: Diariamente das 9 às 17h
Contato: (27) 99845-8025
Prato: Moqueca de Bacalhau
RM Espaço Gourmet
Funcionamento: Sábado e Domingo das 11 às 0h
Contato: (27) 99713 5353 / 99985 4025
Prato: Lagosta ao molho de camarão
CAFÉS E BISTRÔS
Café com Arte
Funcionamento: Sábado e Domingo das 11 às 18h
Contato: (27) 99960-7686
Casa do Sorvete e Açaí Manguinhos
Funcionamento: 3ª a 5ª e Dom 13 às 21h / 6ª e Sábado das 13 às 22h
Contato: (27) 99629-1897
Prato: Sundae Kit Kat
Delícias da Vila
Funcionamento: Sábado e domingo 12 às 17h
Contato: (27) 99978-0725
Prato: Pão de Ló à moda da casa
Vila Tabaco
Tabacaria Charutaria & Café
Funcionamento: 2ª a domingo das 8 às 20h
Contato: (27) 32434609 / 988850172
Prato: Torta de Cappuccino ao aroma de canela
ATELIÊS
Funcionamento: Sábado e domingo 12 às 17h
Atelier Jorge Solé
Telas e Gravuras
Contato: (27) 99775-2204
Aurea Brandão
Arte em Cerâmica
Contato: (27) 99570-7050
Denise Alvim
Mosaicos
Contato: (27) 99961-4551
Lart´s Atelier e Bistrô
Artes Plásticas
Contato: (27) 99943-3984
Espaço D´Manguinhos – Neste evento o Lart´s Atelier vai acolher este movimento artístico, cultural e gastronômico, que reunirá trabalhos de diversos artistas, artesões e culinaristas do balneário no mesmo local
POUSADAS
Eco Manguinhos Hospedaria
Endereço: R. Prof Geraldo Costa Alves, 01
Contato: (27) 3243-4465 / 98171-0045
Pousada Pomar de Manguinhos
Endereço: R. Elpídio Pímentel, 22
Contato: (27) 3245-3414 / 3243-2495 / 99907-5600
Solar de Manguinhos Flat
Av. Manguinhos, 172
Contato: (27) 99261-9171