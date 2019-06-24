Manguinhos recebe 2º Circuito da Moqueca Capixaba com porção por R$ 20

Crédito: Montagem Gazeta Online

Manguinhos será palco do 2º Circuito da Moqueca Capixaba. Durante o festival de culinária, restaurantes, bares, cafés, pousadas e outros estabelecimentos vão se reunir para promover um pouco da cultura e gastronomia do Espírito Santo. Além da comida, evento vai promover, também, feira de arte e artesanato. Nos próximos dias 29 e 30 de junho, das 12h às 17h,será palco do. Durante o festival de culinária, restaurantes, bares, cafés, pousadas e outros estabelecimentos vão se reunir para promover um pouco da cultura e gastronomia do Espírito Santo. Além da, evento vai promover, também,

Todos os restaurantes que preparam moquecas para o evento montam uma mesa decorada, na entrada ou dentro do estabelecimento, para o cliente que quiser puder degustar o prato pelo valor único de R$ 20 em porções individuais. Também é possível pedir a porção grande, de acordo com o cardápio de cada local.

Além da moqueca, serão apresentadas novas versões do prato mais famoso do Estado. Mas o circuito ainda engloba mais programação, como caminhadas, passeios de bicicleta e "jardineira gourmet", que é um transporte de graça para os interessados conhecerem todos os estabelecimentos do evento com direito a um guia, que explica tudo sobre o surgimento da região.

RESTAURANTES

Empório do Caranguejo

Funcionamento: 6ª a domingo 11 às 16h

Contato: (27) 3245-5120

Prato: Moqueca de Aratu

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Empório Caranguejo Crédito: Márcio Scheppa

Espaço Enseada de Manguinhos

Funcionamento: Sábado e domingo 9 às 17h

Contato: (27) 3243-1413

Prato: Pastel de vento recheado com moqueca de camarão

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Espaço Enseada Crédito: Márcio Scheppa

Espaço Maria Mariana

Funcionamento: 6ª a domingo 9h30 às 17h

Contato: (27) 98826-2441/ 3243-2441

Prato: Moqueca de Cação com Camarão e Moqueca Vegana

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Maria Mariana apresenta versão vegana Crédito: Márcio Scheppa

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2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa

Maresia's Bar e Restaurante

Funcionamento: 3ª a domingo 10 às 18h

Contato: (27) 99901-6448/ 99991-6448

Prato: Moqueca de Dourado - Acompanha Creme de Mandioca

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Maresias Crédito: Márcio Scheppa

Moqueca do Geraldo

Funcionamento: Diariamente de 10 às 18h

Contato: (27) 3243-1118

Prato: Riso no trio de Moqueca - Camarão, siri e palmito

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Moqueca do Geraldo Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Enseada de Manguinhos

Funcionamento: Diariamente de 10 às 23h

Contato: (27) 3243-1413

Prato: Moqueca de Polvo

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Restaurante Enseada Crédito: Mile4/Divulgação

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Funcionamento: 5ª a domingo 10 às 16h

Contato: (27) 3243-2687/3243-4181/99986-2687

Prato: Moqueca Tradição do Estação

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Estação Primeira de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Pierrot da Praia

Funcionamento: 3ª feira a sábado das 11 às 0h

Domingo e 2ª das 11 às 23h

Contato: (27) 3243-1677

Prato: Moqueca de Camarão VM

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Pierrot Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Recanto das Estrelas

Funcionamento: Diariamente das 9 às 17h

Contato: (27) 99845-8025

Prato: Moqueca de Bacalhau

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa

RM Espaço Gourmet

Funcionamento: Sábado e Domingo das 11 às 0h

Contato: (27) 99713 5353 / 99985 4025

Prato: Lagosta ao molho de camarão

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: RM Gourmet Crédito: Márcio Scheppa

CAFÉS E BISTRÔS

Café com Arte

Funcionamento: Sábado e Domingo das 11 às 18h

Contato: (27) 99960-7686

Casa do Sorvete e Açaí Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 5ª e Dom 13 às 21h / 6ª e Sábado das 13 às 22h

Contato: (27) 99629-1897

Prato: Sundae Kit Kat

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Casa do Sorvete e do Açaí Crédito: Márcio Scheppa

Delícias da Vila

Funcionamento: Sábado e domingo 12 às 17h

Contato: (27) 99978-0725

Prato: Pão de Ló à moda da casa

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Delícias da Vila Crédito: Márcio Scheppa

Vila Tabaco

Tabacaria Charutaria & Café

Funcionamento: 2ª a domingo das 8 às 20h

Contato: (27) 32434609 / 988850172

Prato: Torta de Cappuccino ao aroma de canela

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Vila Tabaco Crédito: Márcio Scheppa

ATELIÊS

Funcionamento: Sábado e domingo 12 às 17h

Atelier Jorge Solé

Telas e Gravuras

Contato: (27) 99775-2204

2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Galeria Solé Crédito: Márcio Scheppa

Aurea Brandão

Arte em Cerâmica

Contato: (27) 99570-7050

Denise Alvim

Mosaicos

Contato: (27) 99961-4551

Lart´s Atelier e Bistrô

Artes Plásticas

Contato: (27) 99943-3984

Espaço D´Manguinhos – Neste evento o Lart´s Atelier vai acolher este movimento artístico, cultural e gastronômico, que reunirá trabalhos de diversos artistas, artesões e culinaristas do balneário no mesmo local

POUSADAS

Eco Manguinhos Hospedaria

Endereço: R. Prof Geraldo Costa Alves, 01

Contato: (27) 3243-4465 / 98171-0045

Pousada Pomar de Manguinhos

Endereço: R. Elpídio Pímentel, 22

Contato: (27) 3245-3414 / 3243-2495 / 99907-5600

Solar de Manguinhos Flat

Av. Manguinhos, 172