Pitadas

Hot dog sai de cena em tradicional self-service da Praia do Canto

Spetus apostava no estilo gourmet, com receitas exclusivas de cachorro-quente. Novos executivos e box de happy hour também são temas da coluna
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:18

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:18

Hot dog gourmet do restaurante Spetus, em Vitória
O hot dog gourmet é uma especialidade do Spetus, na Praia do Canto Crédito: Olivier Schochlin
Aberto desde 1987 em uma esquina da Praia do Canto, o Spetus era no início uma casa de carnes e tornou-se self-service na década de 90. Em 2005, acrescentou uma especialidade, o cachorro-quente, servido à noite em um bufê a quilo exclusivo. Após uma pausa em 2018, o hot dog voltou à casa em 2020 repaginado, no estilo gourmet. Uma nova despedida, porém, foi anunciada esta semana no Instagram do restaurante. 

Os sandubas serão oferecidos somente até sexta-feira, 22/01, das 18h às 22h, com delivery pelos aplicativos iFood e Shipp. O self-service diurno, de comida brasileira, continuará existindo. "O que pesou muito nessa decisão de agora foi o pouco tempo com a família e com os filhos. Descansando pouco, convivendo menos e claro, nos cobrando mais", informa o post. 
Entrevistada pela coluna, a chef e sócia Barbara Lube conta que, mesmo curto, o período com o hot dog gourmet valeu a pena. "Percebemos que grande parte do público ainda prefere o cachorro-quente de rua. Mas todos os recheios novos que criamos tiveram boa aceitação e recebemos vários elogios dos clientes. Isso trouxe muita felicidade para nós", diz. 

NOVOS EXECUTIVOS NO SHOPPING

Recém-inaugurada no Shopping Vitória, a unidade capixaba da rede Johnny Rockets lançou nesta semana seus pratos executivos. São nove opções individuais, servidas todos os dias na hamburgueria, das 11h às 16h. Os preços variam entre R$ 20,90 e R$ 34,90. Um dos destaques é o Rocket Parmegiana Chicken, acompanhado de arroz, fritas e salada. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3010-3541.
Rocket Parmegiana Chicken, prato executivo da hamburgueria Johnny Rockets
O Rocket Parmegiana Chicken é servido no almoço da Johnny Rockets Crédito: ZmPhoto

HAPPY HOUR NA CAIXA PARA DELIVERY

O Outback Steakhouse lançou uma novidade no delivery com foco no happy hour em casa. Trata-se do Mates Box, um combo para compartilhar que serve de quatro a seis pessoas e reúne petiscos famosos da casa, como as Kookaburra Wings (sobreasas de frango empanadas, servidas com aipo) e as Pétalas de Bloomin’ Onion. 
Mates Box, combinado de petiscos do Outback Steakhouse
Novidade do Outback, a Mates Box é uma sugestão para happy hour em casa Crédito: Outback/Divulgação
Exclusividade da caixa, as Crispy Chips são batatas fritas crocantes em formato chips. O combo, que também inclui molhos para acompanhar os petiscos, custa R$ 184,90 e está disponível somente no delivery (iFood) ou para retirada nos restaurantes de Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá) e Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro). 
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

