Conheça 4 combinações perfeitas entre cervejas e queijos

GORGONZOLA

De origem italiana e conhecida pela leveza, pela baixa quantidade de gordura e pela textura cremosa, a muçarela de búfala pede cervejas leves e com leve perfil maltado, para que o sabor do queijo não se perca em outras notas de maior complexidade. Para harmonizar, opte pelas Pilsen tradicionais e outras Lagers mais leves. Cervejas sugeridas: Dádiva Classic Styles German Pils, ZlatoPrazske Lager, Eisenbahn Pilsen.

Se eu precisasse escolher apenas uma harmonização para o resto da vida seria cerveja belga com queijo brie. Caso você opte pelas combinações com cervejas mais complexas e robustas, aposte nas trapistas de estilos como Tripel e Quadrupel. Essas opções contêm notas de aroma e paladar de frutas passas e frutas doces, como cereja, que harmonizam com esse queijo. Experimente também com cervejas que possuem acidez, como as Lambics também belgas e estilos florais e frutados como as Saison. Cervejas sugeridas: Westmalle Tripel, Straffe Hendrik Quadrupel, St. Feuillien Saison.

Queijos duros e salgados como o Grana Padano pedem cervejas com corpo, teor alcoólico mais elevado e notas de maltes mais tostados. De amargor baixo, a harmonização aqui se dá por contraste e você também pode investir em cervejas mais lupuladas e amargas para ter notas diferentes. Indico estilos tradicionais da Escola Inglesa, como as Porter e as Stout, mas não abro mão de estilos como Belgian Strong Ale e Doppelbock. Cervejas sugeridas: Anchor Porter, Paulaner Salvator (Doppelbock), Duvel (Belgian Strong Golden Ale).