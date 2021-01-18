Conheça os 5 queijos mais raros e caros do mundo

Queijo Caciocavallo Podolico - de R$ 200 a R$ 350 o quilo

O Pule é produzido e vendido em uma fazenda dentro da reserva natural de Zasavica, a 80 km de Belgrado, Sérvia. Trata-se de um queijo branco feito manualmente com leite de burras Bálcãs, encontradas apenas nesse local. Existem aproximadamente 130 burras dessa raça e para produzir 1 kg do queijo Pule são necessários em média 25 litros de leite - e cada animal produz apenas 20 litros por ano. A receita é mantida em segredo. O sabor, forte, lembra o queijo espanhol Manchego. A textura mole e quebradiça, por sua vez, remete a ricota.

A fazenda Elk House, localizada em Bjurholm, ao norte de Estocolmo, Suécia, é a única produtora de queijo de alce do mundo. A família Johansson, dona da fazenda, possui três alces que produzem leite para a fabricação dos queijos. Os alces amamentam de maio a setembro e produzem cerca de cinco litros de leite por dia. A ordenha é trabalhosa e 100% manual. Das quatro variedades produzidas em Elk House, a mais popular é a semelhante ao camembert.

Produzido de forma similar à do famoso queijo azul inglês, o Stilton com ouro comestível é um queijo branco produzido com leite de vaca, de formato cilíndrico e sabor muito similar ao do Stilton tradicional Neste adiciona-se o fungo penicillium e a harmonização é feita com vinho do Porto. Já à outra versão são adicionados fios de ouro comestíveis e licor de canela. Apenas seis produtores de leite no Reino Unido têm licença para produzir e comercializar esse queijo raro, somente nas regiões Derbyshire, Leicestershire e Nottinghamshire.

Feito na região da Valtelina, na Itália, o queijo Britto Storico pode ser maturado por mais de dez anos. Apenas 12 produtores da região têm autorização para produzir e vender esse queijo, feito com 90% de leite de vaca e 10% de leite de ovelha. Quando maduro, ele possui forma cilíndrica e uma coloração que varia do branco ao amarelo palha. O sabor é forte e faz lembrar parmesão. Os animais se alimentam somente do pasto dos alpes da região, e a produção do queijo ocorre apenas de junho a setembro. Ainda hoje os caldeirões utilizados na produção são de cobre e os fogões são a lenha.