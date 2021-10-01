Gosta de donuts? Conheça versões criativas para provar no ES

Donuts em formatos divertidos são a febre da vez em uma confeitaria de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Antes restritos à vitrine de poucas padarias, os donuts vem ganhando espaço em cafeterias badaladas e até mesmo em delicatéssens da Grande Vitória. Pelas redes sociais é possível encomendar diversas opções bem elaboradas, feitas sob encomenda, e já existem aqui confeitarias inteiramente dedicadas às rosquinhas.

Se você ainda não provou uma, as dicas que reunimos abaixo podem lhe ajudar na escolha. Selecionamos sabores criativos, tanto na combinação de ingredientes como na aparência, e que tem tudo para agradar principalmente a criançada. Aproveite que o dia 12 de outubro está chegando e saiba o que os confeiteiros criaram de especial para elas.

A favorita do Homer O donut, cujo nome vem do termo doughnut, que em inglês significa "rosca frita", é um pequeno bolo em forma de rosquinha muito popular nos Estados Unidos. Sua massa, açucarada e frita, pode vir acrescida de diversos tipos de cobertura e confeito. Sua origem é incerta, mas dizem por aí que a famosa guloseima (a favorita do personagem Homer Simpson) surgiu no século XVI, preparada por padeiros holandeses e levada para a América do Norte pelos colonos.



DE BOMBONS FAMOSOS A MONSTRINHOS DIVERTIDOS

Donuts do delivery Cookie Crumble, em Vila Velha Crédito: Cookie Crumble/Instagram

Torta de limão, Ferrero Rocher e Twix são alguns dos sabores de donuts criados pela Cookie Crumble, em Vila Velha. "Nossa ideia não é usar esses doces famosos para decorar, e sim criar suas versões em forma de donut", explica a empreendedora Thamar Ferreira, que elabora as receitas com a sócia, Beatriz Damascena.

O Kinder Bueno, por exemplo, combina no recheio creme branco de avelã e creme de Nutella, e é coberto por chocolate branco, chocolate meio amargo e wafer de avelã (R$ 12 a unidade). O donut exclusivo, que dá nome à confeitaria, é recheado com creme de cookie americano artesanal (o "cookie dough") e tem na cobertura caramelo salgado e farofinha de cookie (R$ 10,75 cada um).

Cookie Crumble

Na semana do Dia das Crianças, de 11 a 16 de outubro, a Cookie Crumble terá no delivery três boxes temáticos: Cookie Monsters (inspirados nos personagens de "Vila Sésamo"), Margarida e Galáxia, e cada caixa virá com quatro donuts. Pedidos via Goomer e iFood. Mais informações: (27) 99994-0046.

MILKSHAKE INCREMENTADO

Em cartaz no Johnny Rockets até o Dia das Crianças, 12 de outubro, o Strawberry Donut Shake reúne dois clássicos americanos em uma sobremesa pra lá de incrementada. No copo vão milkshake de morango, cobertura de chantili e, para arrematar, um donut sabor morango (R$ 31,99). A hamburgueria fica no segundo piso do Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória). Mais informações: (27) 3010-3541.

O Strawberry Donut Shake ficará disponível até o Dia das Crianças Crédito: Johnny Rockets/Instagram

UNICÓRNIO, PORCO E PANDA

A franquia paulista The Good Cop Donut Shop estreou há poucos meses em Vitória, dentro do Ricks Food Park , na Mata da Praia, e tem em três dos seus donuts especiais uma verdadeira febre. Campeões de venda e sucesso absoluto com os clientes-mirins, as rosquinhas recheadas Porquinha Tata, Unicórnia Vivi e Panda custam R$ 15 cada uma.

The Good Cop Donut Shop

A Unicórnia Vivi é recheada com geleia de morango, e a Porquinha Tata com um mix de Nutella e Ovomaltine. O Panda, por sua vez, vem com o famoso creme de avelãs e é coberto por pedacinhos de biscoito, que simulam os olhinhos e as orelhinhas do urso. Delivery via iFood e encomendas pelo Whatsapp (11) 93271-6840.

CINCO NOVOS SABORES

Produzidas sob encomenda pela confeiteira Waleska Miranda, em Vila Velha, as rosquinhas da Donut Land estão disponíveis em 15 versões. Para o Dia das Crianças, o cardápio ganhou mais cinco: Tortuguita, Unicórnio, Panda, Sorvetinho e M&M's, com e sem recheio.

Donut Tortuguita: especial para 12 de outubro Crédito: Donut Land/Instagram