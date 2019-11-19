Curte comida mexicana? Confira receita de carnitas para tacos

- INGREDIENTES:
- 1kg de fraldinha
- Azeite pra refogar
- 1 cebola picada em cubinhos
- 3 dentes de alho picadinhos
- 1 lata cerveja preta
- 2 xícaras de chá de caldo de carne (ou caldo de legumes)
- 1 colher de sopa de orégano
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta do reino
- Salsinha fresca a gosto
- SUGESTÕES PARA ACOMPANHAR:
- Tortillas
- Guacamole
- Vinagrete
- Pimenta
- Limão
- Milho grelhado
MODO DE PREPARO:
Sele a fraldinha na panela de pressão com azeite bem quente e reserve. 2. Refogue a cebola. Adicione os temperos e o alho. Coloque a cerveja e deixe evaporar o álcool. Adicione o caldo de carne. Volte a carne que estava reservada para a panela de pressão Rochedo Clipso e deixe ferver. Tampe a panela e deixe cozinhando por 40 minutos em fogo médio depois que pegar a pressão.
Quando a carne estiver bem macia, retire apenas a carne e desfie em um prato. Deixe o molho reduzindo na panela. Volte a carne desfiada para panela, prove e ajuste os temperos se necessário. Finalize com salsinha fresca.
Rendimento:
6 porções
Tempo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil