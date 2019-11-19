Arriba!

Curte comida mexicana? Confira receita de carnitas para tacos

Fraldinha desfiada é preparada na panela de pressão e temperada com especiarias. Tortillas, milho grelhado e guacamole são sugestões de acompanhamento
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 16:03

Carnitas para tacos mexicanos Crédito: Little George/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1kg de fraldinha
  • Azeite pra refogar
  • 1 cebola picada em cubinhos
  • 3 dentes de alho picadinhos
  • 1 lata cerveja preta
  • 2 xícaras de chá de caldo de carne (ou caldo de legumes)
  • 1 colher de sopa de orégano
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta do reino
  • Salsinha fresca a gosto
  • SUGESTÕES PARA ACOMPANHAR:
  • Tortillas
  • Guacamole
  • Vinagrete
  • Pimenta
  • Limão
  • Milho grelhado

MODO DE PREPARO:

Sele a fraldinha na panela de pressão com azeite bem quente e reserve. 2. Refogue a cebola. Adicione os temperos e o alho. Coloque a cerveja e deixe evaporar o álcool. Adicione o caldo de carne. Volte a carne que estava reservada para a panela de pressão Rochedo Clipso e deixe ferver. Tampe a panela e deixe cozinhando por 40 minutos em fogo médio depois que pegar a pressão.
Quando a carne estiver bem macia, retire apenas a carne e desfie em um prato. Deixe o molho reduzindo na panela. Volte a carne desfiada para panela, prove e ajuste os temperos se necessário. Finalize com salsinha fresca.

Rendimento:

6 porções

Tempo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Rochedo

