Como fazer panquecas americanas fofinhas para o café da manhã

Acordou inspirado para preparar algo diferente no café da manhã? Assim como os waffles, as panquecas americanas são uma ótima pedida para começar o dia. Servidas abertas e com a massa fofinha, elas ficam prontas em poucos minutos e levam apenas sete ingredientes no preparo. Veja abaixo uma sugestão do chef Guilherme Guzela.
PANQUECAS AMERICANAS
- INGREDIENTES:
- 1 xícara de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1/2 colher (café) de sal
- 1 ovo
- 1 xícara de leite
- 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
- MODO DE PREPARO:
- Misture ligeiramente todos os ingredientes.
- Em uma frigideira, com um fio de manteiga, coloque pequenas conchas da mistura até formar uma massa alta.
- Frite por 2 a 3 minutos de cada lado.
- A hora de virar é quando as bolhas que surgem na superfície começam a gerar pequenos buracos na massa.
- Sirva com xarope de Maple, manteiga ou a calda que preferir.
Receita cedida pela Tramontina.