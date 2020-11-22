Delícia matinal

Como fazer panquecas americanas fofinhas para o café da manhã

Receita do chef Guilherme Guzela contém sete ingredientes e fica pronta em poucos minutos. A dica é servir com xarope de maple, calda ou mel
Redação de A Gazeta

22 nov 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 08:00

Receita de panqueca americana do chef Guilherme Guzela
Panquecas americanas preparadas pelo chef Guilherme Guzela Crédito: Tramontina/Divulgação
Acordou inspirado para preparar algo diferente no café da manhã? Assim como os waffles, as panquecas americanas são uma ótima pedida para começar o dia. Servidas abertas e com a massa fofinha, elas ficam prontas em poucos minutos e levam apenas sete ingredientes no preparo. Veja abaixo uma sugestão do chef Guilherme Guzela.

PANQUECAS AMERICANAS

  • INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1/2 colher (café) de sal
  • 1 ovo
  • 1 xícara de leite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga derretida

  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture ligeiramente todos os ingredientes. 
  2. Em uma frigideira, com um fio de manteiga, coloque pequenas conchas da mistura até formar uma massa alta.
  3. Frite por 2 a 3 minutos de cada lado.
  4. A hora de virar é quando as bolhas que surgem na superfície começam a gerar pequenos buracos na massa. 
  5. Sirva com xarope de Maple, manteiga ou a calda que preferir.
Receita cedida pela Tramontina.

