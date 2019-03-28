Colina de Laranjeiras se firma como point da gastronomia na Serra

Na web, não é difícil encontrar comentários que comparam Colina de Laranjeiras como "a Praia do Canto da Serra". O título faz uma brincadeira com o bairro de Vitória, que é atualmente um dos lugares que mais concentra bares e restaurantes. Mas o apelido não é à toa: na Serra, a região desponta como número um para jovens e adultos que querem sair entre amigos ou com a família para se divertirem ou degustarem bons pratos e quitutes. De opções que vão de churrasquinhos até gastrobares, o local está crescendo no mais amplo sentido da palavra.

A empresária Ariele de Jesus, que hoje comanda o Petiscos das Meninas, acompanhou esse crescimento de perto e também evoluiu com ele. Há oito anos, ela era ambulante em Colina e, hoje, brinda seu quarto ano à frente de um bar que tem capacidade para abrigar 200 pessoas mas tem fila de espera todas as noites, de segunda a sábado.

Prato de petiscos de salgados feitos pelas sócias do Petiscos das Meninas, em Colina de Laranjeiras, na Serra, Ariele de Jesus e Marina Crédito: Marcelo Prest

"O bairro ainda está crescendo, mas foi um 'boom' muito bacana. Criei clientes que viraram verdadeiros amigos e hoje frequentam meu espaço com frequência", destaca. Ariele relata que acabou criando vínculos com o público e, aos poucos, também buscou se profissionalizar para atender a clientela mais exigente. "Hoje em dia, quem chega ao Petiscos (das Meninas) vai ser recepcionado por um mâitre e ele vai encaminhar às mesas ou pedir para aguardar. São detalhes que com o tempo vão sendo levados em conta", comemora.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Alessandre Motta, corrobora que os empresários da região já entendem que precisam de um bom serviço para atrair uma nova gama de clientes. Ao mesmo tempo, enxerga que podem ser feitas ações para que gente de cidades vizinhas passe a frequentar o bairro. "Começou a bombar quando os condomínios chegaram a Colina e as pessoas, com poder aquisitivo maior, começaram a frequentar os bares e restaurantes. Agora, o trabalho é de atrair a clientela de Vitória, Vila Velha e Cariacica", continua.

Segundo ele, a prefeitura estuda formas de apoiar essa promoção, mas atua na logística do bairro desde sua evolução para que ele inteiro seja modelo de planejamento. "Nós criamos parâmetros e respeitamos isso para o bairro ficar bonito, bem projetado. Hoje só damos continuidade a isso melhorando o trânsito, os estabelecimentos e mantendo a vigilância", conclui.

Crédito: Marcelo Prest

NOME NO CARDÁPIO

Ariele tanto criou laços de amizade com os clientes que alguns deles têm até nome no cardápio da casa. "Alguns pratos ou o cardápio mesmo tem o nome de quem sempre nos acompanhou. Hoje toco o bar com uma sócia e nós duas decidimos todas essas ações, de que forma faremos e avaliamos o retorno que tudo isso nos dá", completa.

Para a empresária, a tendência é só melhorar. Ela crê que o bairro ainda vai evoluir mais porque possui muitos pontos ociosos que podem ser desenvolvidos. "E não só na gastronomia, em outros serviços também. A gente que não tem mais espaço, ficando sempre lotados (risos)", finaliza.

Crédito: Marcelo Prest

GASTRONOMIA INOVADORA

Quando inaugurou, o gastrobar Hangar fez o maior burburinho na região. O local abriu com opções de porções de pastéis e versões de finger foods variadas, além de kits de churrasquinhos com molhos da casa.

A ideia veio depois que um dos sócios viu o modelo de negócio em São Paulo e só agregou valor à região. Na internet, os pratos elaborados por um gastrobar bombam porque são esteticamente muito bonitos. Em um ambiente desse, a regra é produzir comidas de boteco em versões gourmet, o que tem dado muito certo na Grande Vitória.

OS POINTS

O Gazeta Online fez uma seleção, com o apoio da Prefeitura da Serra, para listar os points gastronômicos de Colina de Laranjeiras. Confira:

Petisco das Meninas

Endereço: Avenida Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 18h às 23h45 de segunda a sábado

Mais informações: (27) 99998-3223

Alambique Botequim

Endereço: Avenida Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 18h à 1h às quintas, das 19h às 2h às sextas e sábados, das 16h à 00h aos domingos e das 18h à 1h às segundas-feiras

Mais informações: (27) 3064-3906

Bar e Restaurante Sunshine

Endereço: Avenida Mestre Álvaro, 86, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: todos os dias das 10h30 às 14h30 (incluindo feriados)

Mais informações: (27) 3218-5759 / (27) 99752-6915

Hangar Gastrobar

Endereço: Avenida Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 20h às 2h30 de quinta a sábado e das 19h à 1h aos domingos

Mais informações: (27) 99320-4496

Aloha Happy Hour

Endereço: Rua Monte Gilboa, Colina de Laranjeiras, Serra

Mais informações: (27) 99871-1234

Bar a Jato

Endereço: Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 17h às 23h às terças, das 17h à 00h às quartas, das 17h à 1h às quintas e das 17h à 1h30 às sextas e sábados

Mais informações: (27) 99917-7408

Castle Rock Pub

Endereço: Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 18h às 2h de segunda a sábado

Mais informações: (27) 9 9759-9534

Churrasquinho do Kenco

Endereço: Avenida Mestre Álvaro, 1-33, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 17h às 21h de segunda a sábado

Mais informações: (27) 99916-4667

Na Brazza Beef & Beer

Endereço: Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra (ao lado do Supermercado Super Rede)

Horários: das 18h às 23h todos os dias

Choe's Oriental Gourmet

Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 10h às 22h de segunda a domingo

Mais informações: (27) 3221-5276

Restaurante Rodrigues

Endereço: Rua Monte Sinai, 34, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 10h às 14h de segunda a sábado

Mais informações: (27) 99763-5898

Favoritu's Burguer Lanches

Endereço: Avenida Braúna, 66, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 18h30 às 00h de quarta a segunda (fechado apenas às terças-feiras)

Mais informações: (27) 99720-5471

Su Pizzas

Endereço: Rua Christiano, 5, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: das 18h às 23h de segunda a domingo

Mais informações: (27) 3064-3069

Sabores Salgados

Endereço: Rua Ipê, 1, Colina de Laranjeiras, Serra

Horários: de 9h às 20h de segunda a sábado

Mais informações: (27) 3218-5574