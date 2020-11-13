Chefs elegem as 21 melhores comidinhas da Grande Vitória

Até domingo, 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno das eleições municipais, as atenções estarão voltadas para a disputa, voto a voto, pelos cargos de prefeito e vereador em todo o Brasil. Decidimos pegar carona no tema para promover, na gastronomia, uma eleição de dar água na boca. Nela, três chefes de cozinha convidados pela reportagem votaram livremente nas melhores comidinhas da Grande Vitória.
Escolhemos sete categorias (açaí, bolo, coxinha, hambúrguer, pastel, pão e sorvete) e pedimos aos talentosos Nayara Soares, Pedro Kucht e Vinicius Cavalcante que citassem os seus favoritos em cada uma delas. No final desta matéria você vai conhecer um pouco mais da trajetória gastronômica dos três, e seus 21 eleitos nós mostraremos a seguir.
O objetivo da votação não é eleger um vencedor, mas construir um guia de escolhas saborosas para o seu fim de semana. Bom apetite!
OS VOTOS DA CHEF NAYARA SOARES, do Ubud Cafe
O MELHOR SORVETE
O fama do açaí predileto de Nayara Soares, o do Aloha, alcança clientes de fora do Estado, segundo o proprietário da casa, Gabriel Martins. O creme é servido na tigela em três tamanhos: pequeno (350ml), médio (500ml) e grande (700ml), nas versões tradicional (batido com xarope de guaraná) e fit (batido com banana e xilitol). Quanto: a partir de R$ 20. Os complementos são vendidos à parte. Aberto diariamente das 11h às 16h e das 18h às 23h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. Também na Praia do Canto. (27) 3026-1885. Não tem delivery. FOTO: Aloha/Instagram
A torta de nozes com leite condensado e chantilly da doceria Bee foi eleita pela chef a melhor da Região Metropolitana. Não confunda com a de chocolate com nozes, a mais famosa da casa. Nas lojas, a fatia do doce é vendida no peso (R$ 72 o quilo) e a torta inteira pode ser encomendada pelo televendas. De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado até as 15h. Centro da Praia Shopping, Reta da Penha, 570, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-3128.
Para Nayara, a melhor coxinha da Grande Vitória é a de frango com catupiry (R$ 8) da Juninho Pão de Queijo. O salgado é campeão de vendas desde 1980, quando a lanchonete foi inaugurada pela família Chen. A crocância da massa impressiona, e um dos segredos foi revelado pela matriarca, Izabel Chen: queijo parmesão. Para acompanhar o quitute, a chef do Ubud Cafe indica o suco natural de uva verde (R$ 8/300ml). De segunda a sábado, das 9h às 21h. Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3225-5635. Não tem delivery.
O queridinho da chef Nayara Soares é o Bacon Cheeseburger da hamburgueria Best Burger. O sanduba é o mais pedido no local e vem com carne de 180g, bacon de pernil, queijo prato, alface americana, tomate, cebola roxa e picles em um pão de receita exclusiva (a partir de R$ 26,90). De quarta a segunda, das 18h às 22h30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 999, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99904-9165. Delivery: iFood, Shipp e app.menudino.com/bbbestburger. FOTO: Thiago Sarnaglia
O eleito pela chef é o sourdough da Odara Pão e Café. Trata-se de um pão de fermentação natural, lenta e de alta hidratação, feito com três tipos de farinha, sendo duas francesas e uma brasileira, de Goiânia. Além do clássico (R$ 33 o quilo), disponível todos os dias, há sourdough nas versões queijo do Serro com tomilho, gorgonzola com amêndoa, abóbora com avelã, calabresa artesanal e mingau de aveia. De terça a quinta, das 14h às 20h; sexta, das 14h às 19h30; sábado e domingo, das 8h30 às 13h30. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, Vitória. (27) 99693-3176. Delivery: Shipp. FOTO: Odara/Instagram
O pastelzinho mais pedido no Cia do Caranguejo, de camarão, é também o favorito de Nayara na Grande Vitória. Sequinho e crocante, o petisco é bem recheado com uma moquequinha e vai para a mesa com molho tártaro (R$ 36 a porção com 10). A massa é feita na casa e os pastéis são montados na hora de servir, o que garante o frescor da receita. De terça a sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Av. Des. Demerval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230. Delivery: iFood e Rappi.
A gelateira Sarah Alves criou o gelato de coco queimado com doce de leite inspirada pelo bolo de aniversário que fez para um amigo. A doçura, eleita por Nayara Soares o melhor gelato da Grande Vitória, é feita sob encomenda. Os pedidos do Gelato da Sarah são recebidos até quarta pelo (27) 99201-3565, produzidos às sextas e entregues aos sábados. Quanto: R$ 32 o pote de 1 litro e R$ 20 o de 500ml. Mais informações pelo Instagram @meusarahtemh. FOTO: Sarah Alves
OS VOTOS DO CHEF PEDRO KUCHT, do restaurante Oriundi
O MELHOR SORVETE
O açaí do Café Bamboo é uma tradição na Capital há 13 anos, quando a cafeteria abriu as portas pela primeira vez. Eleito por Pedro Kucht o melhor da Grande Vitória, sai em três tamanhos: pequeno (R$ 14,50/300ml), médio (R$ 16,50/400ml) e grande (R$ 18,50/500ml). O creme, adoçado com xarope de guaraná, pode ser batido também com banana, morango, menta ou maracujá. Complementos como granola, mel e frutas fatiadas são vendidos à parte. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Rua Afonso Claudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. Delivery: Shipp.
Criação de sucesso da chef Flavia Gama para a Chocolateria Brasil, o bolo de chocolate com pistache é o escolhido de Pedro na Região Metropolitana. Com massa pão de ló de chocolate e duas camadas generosas de brigadeiro de pistache, o bolo está na vitrine diariamente e sua fatia custa a partir de R$ 19,50. De terça a sábado, das 11h às 19h; domingo, das 12h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. Delivery: Shipp. FOTO: Fábio Travezani
Quase uma unanimidade em Vitória quando se fala em coxinha, a de frango com catupiry da Bee segue entre os salgados de maior sucesso na casa. Favorita do chef Pedro Kucht, ela é vendida nas lojas por R$ 7,50, com recheio farto e massa crocante. De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado até as 15h. Centro da Praia Shopping, Reta da Penha, 570, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-3128. FOTO: Bee/Instagram
Destaque na Copa do Mundo Fifa 2018, realizada na Rússia, o jogador francês N'Golo Kanté dá nome a um dos sandubas mais queridos no Gol Burger. Considerado o melhor da Grande Vitória por Pedro Kucht, ele é feito com duas carnes de 120g cada uma, queijo emmenthal, molho de carne, maionese de trufas e cebolinha francesa. O pão é um autêntico brioche. Quanto: R$ 41,90. De terça a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. Delivery: Shipp. FOTO: Luiz Felipe Torezani
Para Pedro Kucht, nenhum pão na Grande Vitória supera a focaccia feita pela padeira Juliana Mendes, d'O Pão da Ju. Produzidas com farinha de trigo e azeite orgânicos, e levain em fermentação longa, as focaccias estão disponíveis em três sabores: tomatinho com alecrim, azeitonas com tomilho e cebola roxa com queijo robiola e alecrim (R$ 16/450g/20 cm de diâmetro cada uma). As fornadas são anunciadas aos domingos e os pedidos recebidos até quarta, para produção e entrega na sexta. (27) 99858-4653. FOTO: O Pão da Ju/Instagram
Pedro elegeu o pastel de moqueca de lagosta com mel de laranja do restaurante Aleixo como o melhor da Região Metropolitana. Servida tanto no almoço como no jantar, a entrada custa R$ 55 (porção com cinco unidades). De segunda a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400. Delivery: Shipp.
O gelato de torta de limão da Cremino, favorito do chef Pedro Kucht, é feito com leite condensado artesanal, produzido na casa, e coberto com suspiros crocantes, que lhe garantem um forte apelo visual. Disponível todos os dias na unidade da Praia do Canto, o gelato custa a partir de R$ 12,90 (no copinho pequeno, de 80 ml). Diariamente, das 12h às 21h. Rua Joaquim Lirio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252. Também no Shopping Vitória. Delivery: Shipp. FOTO: Lawrence Ramos
OS VOTOS DO CHEF VINICIUS CAVALCANTE, do Peppe Restaurante
O MELHOR SORVETE
Também considerado pelo chef Vinicius Cavalcante o melhor da Grande Vitória, o açaí do Café Bamboo é adoçado com xarope de guaraná e sai em três versões: pequeno (R$ 14,50/300ml), médio (R$ 16,50/400ml) e grande (R$ 18,50/500ml). Os complementos são vendidos à parte. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Rua Afonso Claudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. Delivery: Shipp. FOTO: Bernardo Coutinho/Arquivo A Gazeta
Em segundo lugar na lista dos bolos mais vendidos da Chocolateria Brasil, o Nero está no topo do ranking de favoritos do chef do Peppe. Massa pão de ló de chocolate, camadas de brigadeiro 70% cacau e de doce de leite argentino com gotas de chocolate e cobertura de ganache com raspas de chocolate ao leite compõem a receita. A fatia, disponível diariamente, custa a partir de R$ 17,50. De terça a sábado, das 11h às 19h; domingo, das 12h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. Delivery: Shipp.
Enquanto a coxinha de frango da Juninho Pão de Queijo foi escolhida como a melhor da Região Metropolitana pela chef Nayara Soares, a de camarão com catupiry, tão famosa quanto, é a predileta de Vinicius Cavalcante. No recheio do salgado, a moquequinha se complementa com um camarão médio, cuja cauda é deixada de fora. Quanto: R$ 8,50 a unidade. De segunda a sábado, das 9h às 21h. Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3225-5635. Não tem delivery. FOTO: Fabio Machado
Recheado com duas carnes de 120g cada uma no estilo smash, em que a carne é prensada diretamente na chapa, o Smashed do Burger & Fries divide a preferência do chef Vinicius Cavalcante com o Kanté, do Gol Burger (saiba mais sobre ele acima, na lista do chef Pedro Kucht). Temos aqui o único empate desta eleição. O Smashed (a partir de R$ 24) contém ainda queijo prato, picles, cebola roxa, catchup e mostarda, no pão da casa selado com manteiga. Diariamente, das 17h30 às 22h30. Av. Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497. Também em Vila Velha. Delivery: Shipp. FOTO: Bruno Coelho
Produzida com farinha francesa orgânica, água, sal e azeite, por meio de fermentação natural, a focaccia simples do Empório Joaquim, de alecrim com flor de sal (R$ 12), foi eleita por Vinicius o melhor pão da Grande Vitória. Há variações da receita, com azeitonas e com tomatinhos. De segunda a sexta, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 20h. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. Delivery: Shipp. FOTO: Empório Joaquim/Divulgação
Taioba com queijo minas: o recheio do pastel mais cobiçado no Boteco do João surgiu quando uma cliente vegetariana pediu ao chef João Mendes que colocasse opções sem carne no cardápio. A receita conquistou a admiração do chef Vinicius Cavalcante e entrou para esta lista das melhores comidinhas. Vendido por R$ 7 a unidade, o pastel também está disponível para delivery no fim de semana. Segunda, quarta, quinta e sexta, das 10h30 às 14h30 e das 17h à 0h; sábado e domingo, até as 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529. FOTO: Vitor Jubini
Novamente um gelato da Cremino é escolhido entre os melhores da Grande Vitória pelos chefs entrevistados nesta reportagem. Aqui, na verdade, são dois: Chocolate Puríssimo e Tangerina com Gengibre, a combinação preferida de Vinicius Cavalcante. O primeiro é produzido com cacau da Costa do Marfim, de sabor intenso e cor bem escura, disponível na gelateria com e sem açúcar. O de tangerina é um sorbeto, com base de água, oferecido apenas na versão sem açúcar. Diariamente, das 12h às 21h. Rua Joaquim Lirio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252. Também no Shopping Vitória. Delivery: Shipp.
SAIBA MAIS SOBRE OS CHEFS ENTREVISTADOS
Mineira de Aimorés, a chef Nayara Soares formou-se em Gastronomia na Universidade Vila Velha (UVV) e, aqui no ES, antes de assumir a cozinha do Ubud Cafe, no qual também é sócia, passou pelo Sheraton Hotel e pelo Master Club Café. Em uma temporada na Espanha, estagiou no restaurante Nineu, do grupo do estrelado Mugaritz, do chef Andoni Luis Aduriz. Passou pela cozinha do D.O.M, de Alex Atala, trabalhou em um projeto social em Minas e hoje também atua como consultora.
Pedro Kucht Bonacossa nasceu em Vitória e cresceu na cozinha do restaurante Oriundi. Há um ano e meio, ele divide com o tio Juarez Campos o posto de chef do italiano mais famoso do Estado. Formado em Gastronomia pela UVV, ele trabalhou por nove meses embarcado em um navio de cruzeiro pelo Mediterrâneo e fez diversos cursos de culinária na Itália. Em breve, além de cozinheiro, Pedro será sommelier.
Cozinheiro profissional há seis anos, Vinicius Cavalcante é formado em Direito. Natural de Vitória, comanda na Capital o Peppe Restaurante e prepara-se para inaugurar, no mesmo bairro, Praia do Canto, o Eliah, de influência greco-mediterrânea com um toque moderno. Seu currículo inclui formação pelo Italian Culinary Institute for Foreigners (ICIF) e passagem pelos restaurantes Soeta, D.O.M., Loi Ristorantino e Attimo, no Brasil; Massimo Camia Ristorante, na Itália; e Fogo, na Espanha.