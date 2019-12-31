Aprenda a fazer 7 drinques com e sem álcool para brindar a chegada de 2020

A época de fim de ano não tem a menor graça se não for para brindar - com ou sem álcool, que seja. E para fechar 2019 com chave de ouro, o Divirta-se consultou dois bares conhecidos por suas bebidas e separou sete receitas de drinques que mais são pedidos para comemorar o réveillon.
Desta vez, o espumante dá ainda mais espaço para alguns outros ingredientes. Segundo os bartenders consultados, até saquê e cachaça de banana - que são não tão comuns para ocasiões como essa - estão na lista de bebidas para formar os drinques. Confira a lista e as receitas.
- A NEGRA, de Diogo Cypriano do Birita Casa de Cocktail
- É um novo drinque à base de catuaba e leva limão, tônica, catuaba, gim artesanal e cointreau (praticamente em porções iguais, completando com bastante gelo). É só misturar todos os ingredientes depois de colocados em um copo e servir bem gelado.
- SETIBA, do Bar Abertura
- Esse drinque leva cachaça Bananinha, suco de laranja e suco de limão, além de açúcar a gosto (todas as bebidas em porções iguais). Em um copo alto, é só mexer com todos os ingredientes dentro e servir gelado.
- MANGUINHOS (sem álcool), do Bar Abertura
- Esse é para quem curte brindar, mas sem correr o risco de ficar mal. Misture, em partes iguais, sucos de morango, laranja, limão, açúcar e manjericão a gosto. É bom servir gelado e, neste caso, não tem problema exagerar em dose nenhuma.
- MOJITO, de Diogo Cypriano do Birita Casa de Cocktail
- Clássico, é um dos drinques mais recomendados para o verão. Leva, praticamente em partes iguais, rum branco, limão, hortelã e açúcar. Além desses ingredientes, também água com gás para completar o copo.
- CAMBURI, do Bar Abertura
- Drinque leve, é composto majoritariamente por espumante e, além desse ingrediente, leva xarope de morango para adoçar e dar uma cor mais viva, além de suco de laranja para completar o copo. É importante colocar a maior parte da álcoolica, seguida pelo suco e, depois, o xarope só para dar o toque final. Sirva bem gelado.
- BLUE BIRITA, de Diogo Cypriano do Birita Casa de Cocktail
- É um dos drinques que também são aposta para bombar nos dias de calor e no réveillon 2020. Leva chá de capim limão, limão, tônica zero, gim artesanal e vodka (capriche no chá, coloque partes iguais de gim e vodka e complete com os outros ingredientes). Sirva gelado.
- CURVA DA JUREMA, do Bar Abertura
- Tem como ingrediente principal o saquê e é para quem curte um sabor mais exótico. Leva, além do saquê (que é para caprichar na hora de montar o drinque), xarope de kiwi (para dar cor e adoçar) e limão Tahiti para completar. Sirva bem gelado.