Yudi Tamashiro se ajoelha e reza pelos pais internados com Covid em frente ao hospital

Yudi Tamashiro revelou que o pai, Nelson Tamashiro, sofreu infarto e pediu oração para os seguidores Crédito: Instagram/ @yuditamashiro

Com o pai e a mãe internados para tratar complicações da Covid-19, Yudi Tamashiro, 28, publicou um vídeo nesta quinta (18) em que se ajoelha e faz orações em frente ao hospital em que eles são atendidos, em Santana de Parnaíba (45 km de SP).

Nas imagens, o ex-apresentador do Bom Dia & Cia é acompanhado por um grupo, que canta músicas religiosas. Chorando, Yudi afirmou: "Eu estou fazendo isso não só pela minha família. Faça o mesmo, ore pelos seus familiares, pelas suas famílias, ore. Eu acredito em um milagre."

Nelson, pai de Yudi, sofreu um infarto na noite de segunda (15) em decorrência da Covid. "Estado do meu pai está pior.", afirmou ele, na ocasião.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais na quarta (17), Yudi afirmou que a mãe sentiu muita falta de ar e também teve de ser internada. "Levei minha mãe no hospital também, ela estava com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular. Aí me bateu mais desespero ainda."

A irmã de Yudi também recebeu diagnóstico diagnóstico positivo para a doença, mas não precisou ser hospitalizada.