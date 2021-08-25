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Polêmica

Youtuber Lisa Barcelos cai em golpe do aluguel: "Perdi quase R$ 10 mil"

Influencer chorou ao contar o caso: "Tomem muito cuidado com essas coisas de internet"

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 10:03
A youtuber Lisa Barcelos conta que caiu em golpe do aluguel
A youtuber Lisa Barcelos conta que caiu em golpe do aluguel Crédito: Instagram/@lisabarcelox
A youtuber Lisa Barcelos, 18 anos, caiu num golpe ao tentar alugar uma casa por meio de aplicativo. De acordo com a fluminense, ela perdeu quase R$ 10 mil ao fazer depósitos para supostamente garantir a efetivação do contrato.
Lisa contou o caso nos stories da sua conta no Instagram, onde tem 5,6 milhões de seguidores. "Eu peguei o contato num app em que eu já havia visitado outras casas. O app era de 'confiança'. Então, jamais imaginaria isso", explicou a jovem, que também cobrou providências do site do anúncio.
Chorando, ela ainda relata que ficou horas na delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência e, quando chegou a sua vez, foi informada de que o documento só poderia ser feito pela internet.
Segundo a youtuber, que mora na Baixada Fluminene, ela buscava um imóvel no Rio de Janeiro para facilitar o seu trabalho. "Tudo que eu faço é pra lá [no Rio], minha irmã mora para lá, e eu trabalho com ela. Seria bem melhor, eu teria meu próprio estúdio", explicou ela, informando que também economizaria com o Uber.
Ao acreditar que encontrou o imóvel dos sonhos, ela iniciou a negociação. No vídeo, Lisa conta que chegou a conversar dias com a suposta corretora para fechar o negócio. No dia da visita, o golpista pediu uma parte do aluguel da casa como seguro pois haviam outras duas pessoas interessadas no imóvel e que o dinheiro seria devolvido a qualquer momento.
Ela conta que fez o depósito e chegou a receber um contrato. No dia seguinte - terça-feira (24) -, ela se dirigia ao imóvel para visita quando recebeu outra mensagem.
"Hoje de manhã, ela disse que tinha o proprietário tinha um amigo médico que queria morar na casa e já tinha pago dois meses de aluguel na casa, e estava na nossa frente, e que se a gente quisesse passar na frente dele, teria que pagar mais um caução para o proprietário descartar ele", explicou.
"Fizemos mais um pix, nessa foi quase R$ 10 mil. A caminho da casa, que já era quase nossa, ela mandou vídeo, endereço... não tinha como desconfiar. Estava falando com a imobiliária", justificou, dizendo que, na sequência, o golpe foi anunciado.
"A gente estava no caminho, e mandaram mensagem 'desculpa, mas vocês caíram num golpe', e mandaram mensagem de um monte de homens dentro de uma cadeia. Ninguém acreditou, ficou todo mundo com a boca branca, paralisada. Falamos com a administradora do condomínio, e falaram que não tinha nenhuma casa alugando lá", contou.
A youtuber Lisa Barcelos mostra os prints das conversas com os golpistas
A youtuber Lisa Barcelos mostra os prints das conversas com os golpistas Crédito: Instagram/@lisabarcelox
A youtuber conta que tenta obter o dinheiro de volta com o banco, mas acredita que não vá conseguir. "Já liguei, e deram de dois a cinco dias úteis para resolver isso. Mas tenho certeza de que não vão resolver nada. É pix, o que fizeram com o dinheiro, já foi", acredita.
Lisa ainda mandou um recado para a imobiliária que estava sendo usada no golpe: "Vocês têm que revisar. Estão deixando as pessoas colocarem golpe no site de vocês. Assim como eu caí, outra pessoa que trabalha o mês todo para ter um dinheirinho para comprar ou alugar uma casa, vai cair também. Acho isso muita maldade. Fico impressionada do quanto o mundo está ruim", disse ela.
"Não adianta ficar aqui chorando. O que resta é fazer o BO e vida que segue. Tomem muito cuidado com essas coisas de internet", finalizou.

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