Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Youtuber é criticada por rifar virgindade após reconstrução de hímen: 'O corpo é meu'

Ana Otani disse que sempre foi criticada, mas nunca como agora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:23

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:23

Ana Otani
Ana Otani Crédito: Instagram/reservajapa
A youtuber Ana Otani, 26, causou polêmica nas redes sociais, após anunciar que pretende rifar sua virgindade. A brasileira, que tem um site adulto chamado Segredos de Ana, afirmou ao F5 que sempre foi criticada, mas nunca como dessa vez. "Chorei um monte ontem", disse ela na tarde desta terça (3)
A rifa em questão foi anunciada por seu amigo Diego Aguiar, 34, conhecido como parça do jogador Neymar Jr. "Japa, minha amiga, fez uma cirurgia em que ela reconstruiu o hímen, ou seja, ela voltou a ser virgem. Ela é a única virgem experiente do mundo, e em breve a gente vai rifar essa virgindade".
A publicação foi feita no Instagram de Aguiar, mas logo viralizou, gerando críticas a ele e a Otani. "Se prostituir não é problema, o problema é rifar uma mulher como objeto", opinou um internauta. "Chocada. Bonitinha, mas ordinária", disse outra. "Nem consigo tirar sarro de tão triste que é", afirmou mais um.

Veja Também

Simone, da dupla com Simaria, vira youtuber de sucesso com jeito espontâneo

Bruna Marquezine cai do salto e lembra Salete, de 'Mulheres Apaixonadas', em estreia como youtuber

Vídeo: youtuber Gustavo Rocha declara que é gay

A influenciadora, que tem mais de 180 mil seguidores no Instagram, respondeu no Twitter: "A menina da virgindade sou eu. Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu. As regras são minhas (...) Única diferença de sexo de balada é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro", afirmou ela.
No Instagram, ela também lamentou as críticas: "Eu estou chorando e não estou conseguindo parar porque tem muito comentário maldoso sobre mim hoje. Mas é melhor chorar num campanário do que num barraco, né?! Melhor chorar gastando R$ 3.000 em caipirinha."
Ao F5, Otani disse que na verdade não fez uma reconstrução de hímen, mas uma ninfoplastia, que é uma cirurgia para a diminuição dos pequenos lábios. Agora, no entanto, com toda a divulgação, ela já está vendo para fazer a reconstrução do hímen também. "Já falei com meu médico", afirmou.
Segundo Otani, a rifa de sua virgindade ainda não começou, mas todos os assinantes de seu site adulto já estão concorrendo. Ela disse que teria uma reunião sobre isso nesta terça, no Rio de Janeiro, mas acabou não conseguindo comparecer. "Estou em Jurerê... bêbada", brincou ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados