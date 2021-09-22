Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Xand Avião retira influencer do palco durante gravação; veja o vídeo

Cantor foi às redes sociais pedir desculpas: "Errei"

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2021 às 16:54
Xand Avião retira Cremosinho do palco
Xand Avião retira Cremosinho do palco Crédito: Reprodução
Xand Avião virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (22). O motivo é um vídeo em que o cantor aparece expulsando o influenciador Cremosinho do palco, durante um show no Ceará.
Nas imagens, Cremosinho canta no palco quando é interrompido por Xand, que pede para parar a música e diz ao rapaz que ele "tem outros atributos" - que não incluem o canto.
“Suposição, amanhã tu vai no show do [Wesley] Safadão, tu vai fazer a mesma coisa?”, questionou o cantor. “Se ele chamar tem que fazer né“, brincou Cremosinho. Em seguida, Xand diz que já viu uma foto do influencer nu e, em seguida, o retira do palco.
O episódio aconteceu durante a gravação do “Viiixe! Forró e Piseiro“, um projeto musical que pretende levar os estilos musicais para todo o Brasil no ano que vem. A festa contou com a participação de artistas como Zé Vaqueiro, João Gomes, entre outros. Cremosinho também era um dos convidados.
Internautas não gostaram do que viram e foram cobrar uma resposta de Xand. “Atitude feia da parte do cantor“, escreveu uma internauta.
Com a repercussão, Xand foi às redes sociais esclarecer que foi uma brincadeira de mau gosto. "Durante a festa, o Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por iss, peço desculpas a ele e atodos que, com razão, puxaram a minha orelha pelo vacilo", publicou no Instagram.

Veja Também

Xand Avião revê carreira na pandemia e diz que 'quantidade não é qualidade'

Lázaro Ramos deixa a Globo depois de 18 anos

Elenco do Encrenca deixa a RedeTV! após sete anos; atração segue no ar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados