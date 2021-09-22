Xand Avião retira influencer do palco durante gravação; veja o vídeo

Xand Avião retira Cremosinho do palco Crédito: Reprodução

Xand Avião virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (22). O motivo é um vídeo em que o cantor aparece expulsando o influenciador Cremosinho do palco, durante um show no Ceará.

Nas imagens, Cremosinho canta no palco quando é interrompido por Xand, que pede para parar a música e diz ao rapaz que ele "tem outros atributos" - que não incluem o canto.

“Suposição, amanhã tu vai no show do [Wesley] Safadão, tu vai fazer a mesma coisa?”, questionou o cantor. “Se ele chamar tem que fazer né“, brincou Cremosinho. Em seguida, Xand diz que já viu uma foto do influencer nu e, em seguida, o retira do palco.

Não é a primeira vez que o @XandAviao humilha alguem assim, o cara é simplesmente arrogante e superficial, que cara ridículo! @ocremosinho_ estamos contigo! #xand #xandaviao #cremosinho pic.twitter.com/fbdnmnphoK — Marques Fernandes ❁ (@eupalmito) September 22, 2021

O episódio aconteceu durante a gravação do “Viiixe! Forró e Piseiro“, um projeto musical que pretende levar os estilos musicais para todo o Brasil no ano que vem. A festa contou com a participação de artistas como Zé Vaqueiro, João Gomes, entre outros. Cremosinho também era um dos convidados.

Internautas não gostaram do que viram e foram cobrar uma resposta de Xand. “Atitude feia da parte do cantor“, escreveu uma internauta.