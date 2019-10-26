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Em Alagoas

Whindersson Nunes posta foto de pés com óleo após passeio em praia

Humorista e outros famosos já haviam pedido ações do governo

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:30
Whindersson Nunes posta foto de pés com óleo após passeio em praia Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
O humorista Whindersson Nunes, 24, está em viagem por Alagoas com a mulher, a cantora Luísa Sonza, 21, e acabou passando por uma das várias praias do Nordeste atingidas por manchas de óleo vindas do oceano. Em suas redes sociais, ele postou uma imagem dos pés de um casal de fãs sujos com o material. 
"Acabei de postar um vídeo e todo mundo achando bonito a praia e comentando 'que legal que o óleo não chegou aí'. Pois bem, vou mostrar um casal de fãs que a gente encontrou. Eu pedi pra tirar uma foto dos pés deles depois de uma caminhada na praia. Eu que tirei essa foto", afirmou ele. 
Segundo o humorista, ele e Luísa foram à praia apenas para ver o mar e, quando viram o casal, olharam para os seus pés e viram que também estavam sujos de óleo: "Não tanto quanto os deles, porque acho que eles deram uma caminhada grande e nós só uma caminhadinha", disse. 
Whindersson afirmou que já havia questionado funcionários do resort em que está hospedado sobre o óleo: "Ele falou 'Ah! Chegou, mas a gente já limpou... Calma, calma', uma preocupação de perder seu sustento, o turismo", comentou o humorista. 

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Desde o início da chegada das manchas ao litoral nordestino, em 30 de agosto, 14 unidades de conservação federais foram atingidas pelo óleo. Entre as regiões afetadas estão parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, reservas biológicas e áreas de interesse ecológico.
Análises feitas pela Petrobras e pela Universidade Federal da Bahia apontam que o óleo tem origem na Venezuela. No último dia 10, no entanto, o governo do país vizinho disse que não é responsável pelo petróleo que atingiu praias do Nordeste.
Outros artistas também já se manifestaram cobrando ações do governo para conter manchas de óleo no Nordeste. Ivete Sangalo, Sônia Braga, Bruna Marquezine e Daniela Mercury são algumas delas.  "Não é apenas muito grave, mas urgente", afirmou Sônia Braga.

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